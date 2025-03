La inesperada prima asturiana de Meryl Streep

N. V. Martes, 25 de marzo 2025, 17:02 Comenta Compartir

Hollywood y Asturias conectan raíces. Como si se tratara de un 'plot twist' (giro inesperado), una nueva conexión ha irrumpido en el mundo cinematográfico. Eva Longoria, conocida por su papel en 'Mujeres desesperadas', siempre sonriente, jovial y con mucha naturalidad allá donde vaya ha sorprendido a todos con un nuevo dato sobre su extensa saga familiar. La actriz, productora y directora de cine, que posee orígenes paternos asturianos, durante su periplo promocional de 'Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip' ha pasado por 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', donde reveló que su prima no es otra que la oscarizada Meryl Streep.

La revelación se produjo tras realizarse un test de ADN en el 'show' del Dr. Gates, 'Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.', y aunque el parentesco no es cercano, la noticia la dejó impactada. «Fui al 'Doctor Gates DNA Show', que se basa en encontrar tus raíces. Suele haber unas cinco o seis personas a la vez y cruzan las referencias de ADN de cada persona para ver si hemos tenido algún familiar en común en los últimos 100 años. Me dijeron que en mi caso, se trata de Meryl Streep. ¡Estaba emocionada!».

Longoria también reveló cómo fue el momento de contárselo a su ahora prima. «Estaba en el backstage de los Globos de Oro y una amiga me dijo que Meryl Streep estaba ahí y que tenía que acercarme para decirle que éramos primas», ha confesado la actriz a Fallon. «Pensé que no tenía sentido, no voy a ir a Meryl Streep a decirle que es mi prima», ha destacado Eva Longoria, que ha contado cómo en ese momento escuchó al otro lado de la sala gritar «prima, prima». «Le dije que, claramente, ella se había llevado el talento de la familia y ella me dijo que yo me había llevado la belleza», ha confesado la actriz, que ha destacado lo dulce que es Meryl Streep. «¡Así que Meryl es latina!», ha afirmado Longoria.