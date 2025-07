El príncipe Guillermo, firme en su decisión de no tener puentes con su hermano Harry Fuentes reales señalan que sigue «profundamente herido» por las acusaciones del marido de Meghan Markle

Joaquina Dueñas Miércoles, 16 de julio 2025, 14:42 Comenta Compartir

En los últimos días, la prensa británica ha informado de una reunión secreta entre representantes del príncipe Harry y del rey Carlos III, un gesto que muchos han interpretado como un primer paso hacia una posible reconciliación familiar. Sin embargo, parece claro que el príncipe Guillermo se mantiene firme [en] una postura muy diferente a la de su padre y ha optado por mantener las distancias con su hermano. Desde el entorno del príncipe de Gales han señalado a The Mirror que Guillermo «sigue profundamente herido por las diversas acusaciones del príncipe Harry en sus memorias y las innumerables entrevistas emitidas durante los últimos años», lo que hace inviable una reconciliación.

Según The Daily Beast, el pasado 9 de julio se llevó a cabo un encuentro informal en el exclusivo club londinense Royal Over-Seas League, en el que participaron Meredith Maines y Liam Maguire, en representación de Harry, junto a Tobyn Andreae, secretario de comunicación de Carlos III. Aunque se describió como un intercambio cordial, el evento no contó con ningún representante del príncipe de Gales, lo cual se ha considerado como una señal de que Guillermo no está dispuesto a formar parte de este proceso de entendimiento.

De hecho, la publicación británica ha subrayado que, pese al optimismo inicial por la reactivación de la comunicación entre Harry y Carlos, Guillermo «permanece ausente a cualquier forma de acercamiento». En este sentido, desde el entorno del palacio de Kensington han subrayado al medio inglés que «no es casualidad que Guillermo y Kate no tuvieran un representante» en la reunión entre asesores de padre e hijo.

En todo caso, parece que, para un futuro encuentro, sería imprescindible que Harry renunciara a las «interminables rondas de entrevistas televisivas como su única vía de comunicación». A pesar de todo, Carlos III, que atraviesa una situación delicada por el cáncer del que viene tratándose desde principios de 2024, «ha demostrado constantemente que ama a sus dos hijos y, como lo ha hecho en el pasado, está dispuesto a reunirse con Harry cuando sus agendas lo permitan. No es inusual que asesores de diferentes casas se reúnan, especialmente cuando hay una nueva incorporación de personal, pero, por supuesto, este es un momento significativo», ha revelado a The Mirror una fuente real.

En la misma senda, analistas como Charlotte Griffiths han apuntado que Carlos podría estar más dispuesto a perdonar, pero ese perdón estaría condicionado a discreción absoluta. Eso sí, expertos en la monarquía británica también han advertido que, sin el consentimiento de Guillermo, siguiente en la línea de sucesión, este movimiento podría complicar la estabilidad de la monarquía.

El marido de Kate Middleton lleva años mostrando una actitud firme [frente] a lo que acontece en el seno de su familia. Tras la polémica salida de Harry y Meghan en 2020, la relación entre los hermanos [se] deterioró aún más por las sucesivas entrevistas, acusaciones y revelaciones del duque de Sussex por distintos medios. La prensa local ha coincidido en que el príncipe heredero «nunca perdonará» comentarios dirigidos hacia su esposa o hacia su persona. Incluso se ha señalado que Guillermo se ha desligado emocionalmente de cualquier intento de reconciliación con su hermano pequeño. No haber contado con su apoyo durante la enfermedad de su mujer, que ha supuesto uno de los peores momentos de su vida, también ha sido clave en el desarrollo de esta ruptura.

Una situación que hace temer que, a pesar de la voluntad de unión del rey Carlos, la reconciliación pueda quedar incompleta.

En medio de esta tensa situación familiar, la princesa Kate ha reaparecido en actos públicos. Aunque aún no ha retomado todas sus actividades, ha participado en un acto en el Hospital de Colchester, en Essex, donde ha emocionado al público al hablar de su recuperación: «No es un camino de rosas»,* ha dicho. Con voz serena, Kate ha explicado lo difícil que está siendo adaptarse a la «nueva normalidad», y ha agradecido el apoyo recibido durante todo el proceso. «Asumes una actitud valiente y estoica durante el tratamiento, pero la fase posterior es realmente difícil. No puedes desenvolverte en casa como antes, tienes que encontrar tu nueva normalidad y eso lleva su tiempo», ha detallado.