Raphael, durante un concierto. Efe

Raphael, obligado a cancelar un concierto por problemas de salud

El cantante iba a ofrecer una actuación gratuita en Zamora

P. Álvarez

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:28

Este viernes iba a ser la gran noche de Raphael en Zamora, pero un proceso gripal lo ha impedido. El cantante tenía previsto actuar de forma gratuita en la ciudad castellano y leonesa durante la gala de entrega de los premios de la Fundación Caja Rural, pero finalmente no será así. La propia oficina de representación del artista ha confirmado la suspensión del espectáculo por motivos de salud, ha lamentado las molestias que se hayan podido ocasionar y ha agradecido «la comprensión y el apoyo» del público.

El artista tiene agendados otros cinco conciertos entre el 4 y el 25 de octubre en Murcia, San Sebastián, Almería y dos en Palma de Mallorca. Hasta el momento no se ha notificado la cancelación de ninguno de ellos.

Raphael estuvo alejado de los escenarios durante más de medio año a causa de un linfoma cerebral que sufrió durante la grabación de un programa especial de 'La revuelta', de David Broncano. El artista pasó diez días ingresado. Una vez recuperado, el propio cantante explicó lo sucedido en una entrevista en Televisión Española: «Cuando me estaba dando no pensaba que fuera algo tan grave. Quería decir una cosa, pero decía otra, al momento de traducirlo en palabras. No era dueño de la situación, es una sensación fatal».

Pese a su enfermedad, Raphael reconocía en mayo que no tenía pensado retirarse: «Yo no me voy a ir nunca, me iré el día que me tenga que ir por narices (...) Cantar es mi forma de vida, mi familia y mi carrera es una cosa que va junto todo».

