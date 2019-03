El infierno de Raquel Sánchez Silva ante los fiscales italianos Mario Biondo, con Raquel Sánchez Silva En el vídeo se puede apreciar cómo el juez relaciona a la presentadora con un traficante de drogas italiano EL COMERCIO Gijón Viernes, 29 marzo 2019, 10:08

Raquel Sánchez Silva no consigue superar el calvario en el que vive desde que falleciera su marido, el cámara italiano Mario Biondo, que falleció en mayo de 2013. A partir de aquel momento, la presentadora se tuvo que enfrentar a las duras acusaciones de su familia política que, en la actualdiad, aún se niega a dar por cerrada la investigación que la Policía ya dio por finalizada con una conclusión: «Mario se suicidó».

Las imágenes de las dos declaraciones de Raquel ante fiscales italianos han visto la luz a través del programa de Mediaset Italia Le Ieni (Hienas), donde se pueden ver diversos momentos en los que la presentadora pierde los nervios en su declaración e incluso pide «amparo» al magistrado.

El programa hace hincapié en las numerosas contradicciones entre la investigación española y las pruebas halladas por la Fiscalía de Palermo que lleva el caso a petición de la familia de Mario Biondo, desde la hora de la muerte del cámara, las marcas de un cable alrededor del cuello que presentaba el cadáver o dónde se encontraba Sánchez Silva cuando ocurrió todo.

.@CristianoPasca continua a indagare sui misteri legati alla morte del cameraman siciliano Mario Biondo, trovato impiccato in casa sua. La versione della moglie, la diva tv spagnola Raquel Sanchez Silva, non convince: ecco perché 👉 https://t.co/6XaAqXSnw4pic.twitter.com/PmAjqCYmuG — Le Iene (@redazioneiene) 28 de marzo de 2019

Ese durísimo capítulo de su vida ha vuelto a salpicar a Silva, pues el programa italiano 'Le lene' ha filtrado varios fragmentos del testimonio que dio, en presencia de fiscales italianos, en los juzgados de Plaza de Castilla, tras encontrarse el cuerpo sin vida del que fuera su marido en la vivienda que compartían en Madrid.

Las preguntas, cada vez más directas, acaban relacionando a la presentadora con un traficante de drogas italiano, que ella niega conocer, pese a las pruebas del juez: «Necesito pedirle amparo, señor juez. ¿Por qué estamos hablando de mi móvil? Es mi vida privada. Yo, que soy ciudadana española, tengo que aguantar que me amenacen con investigarme en Italia, señor juez, no me parece justo».

Uno de los puntos más tensos se produce cuando el fiscal italiano pregunta, en la segunda declaración de la presentadora, si conoce a un traficante de drogas que responde al nombre de Nacho Leonardi. Raquel Sánchez Silva lo niega pero en ese momento se desvela que Biondo había hecho una copia de seguridad del móvil de la española en su ordenador.

Las conversaciones con Leonardi halladas en la copia de seguridad están relacionados con la compra de estupefacientes. Aunque en anteriores declaraciones había negado haber visto a su marido consumir drogas en el ámbito doméstico, Sánchez Silva ha declarado en esta ocasión que Biondo consumía habitualmente cocaína. La investigación policial, sin embargo, ya descartaba tal teoría.

Raquel Sánchez Silva en su segunda declaración ante un tribual italiano por la muerte de su marido ( / MEDIASET ITALIA

El objetivo del programa italiano, al abordar este tema ahora, es intentar recabar información sobre las «incongruencias» que presentan las investigaciones realizadas en España y en Italia. Estas se basan, principalmente, en la hora de la muerte y la relación con el traficante y las drogas, entre otras.