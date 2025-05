El 'recadito' de Melody a Broncano: «Yo no me río de las audiencias de nadie» La artista no se corta un pelo, responde al presentador y veta 'La Revuelta'

S. V. Lunes, 26 de mayo 2025, 19:02 | Actualizado 19:12h.

¿Bronca a la vista? Sí. Si algo caracteriza a Melody, aparte de un vozarrón de escándalo, es que es clara como el agua y no tiene pelos en la lengua. Y así lo hizo en su rueda de prensa posterior al festival de Eurovisión celebrado el pasado sábado 17 de mayo en Basilea (Suiza).La sevillana se sentó ante los medios de comunicación para responder a sus preguntas y, además de analizar junto a ellos su actuación y la repercusión de la puntuación obtenida, tuvo un 'recadito' para David Broncano.

Como reza su canción, ella, diva valiente y poderosa, no se quedó callada después de que el presentador de 'La Revuelta' dijera en su programa que Melody les había dado plantón y tiraran de humor para referirse a la decisisón de la cantante de tomarse unos días de tranquilidad en su casa, con los suyos, alejada de los focos mediáticos. Y lo hizo sin dar nombres, ni de personas ni de programas. Pero no hacía falta.

«Me han dolido los comentario de compañeros de la propia cadena, que dijeron que yo estaba en mi casa con las persianas bajadas recuperándome», comentaba Melody en la comparecencia. Y es que hace justo una semana Broncano anunciaba que era Melody la entrevistada de ese día, pero que finalmente no había acudido porque «ee ha ido, se ha enfadado porque lo ha dicho ella pero todavía no sabemos por qué», continuaba diciendo Broncano. «Se ha visto involucrada en un conflicto internacional y no sabe cómo salir», añadía Grison. «Primero quiere recontar los votos y luego ya viene», añadía entonces Ricardo Castella dándole su particular toque de humor.

Todas estas frases no gustaron un pelo a la cantante, que cargó contra ellos por su actitud. «Cuando he pedido algunos días de descanso, es porque creo que por encima de todo está la salud mental. Algún programa se ha reído de que yo necesitara tiempo para estar con mi familia y no me gusta la doble moral», manifestó la intérprete de 'Esa diva', a la que se le quitó la sonrisa del rostro al tratar ese tema.

«No se puede hacer humor y burla con este tema. Yo no me río de las audiencias de nadie. Se tenía que decir y se dijo», agregó. Lo que vino a continuación podría decirse que abre una guerra entre 'La Revuelta' y Melody, pues esta le ha puesto un veto. Fue directamente preguntada por si acudiría a ese programa (recordemos que en ningún momento se dieron nombres), dijo alto y claro: La verdad es que no. Yo voy a ir a los sitios en los que se me respete, pero estoy abierta a unas disculpas», contestó la andaluza.

Melody agradeció todo el apoyo recibido por parte del público, así como de la cantidad de artistas que estuvieron con ella y que calificaron de injusta la posición en la que quedó tras una actuación en la que, sin duda, lo dio todo sobre el escenario.

Ligera crítica a la puesta en escena

Aparte de esto, Melody también habló de la actuación en clave de autocrítica. En lo que a la puesta en escena se refiere, la artista dijo en los estudios de RTVE en Prado del Rey que podía haber hecho una actuación muchísimo más espectacular de lo que se vio. «En cuanto salió que yo era la ganadora del Benidorm Fest, la puesta en escena pasa a ser cosa de RTVE y ellos deciden qué es lo que quieren llevar. «La puesta en escena me parece que está muy bien, pero hubiese podido hacerla mucho más potente», expresó

