Rihanna se destroza la cara en un accidente de moto

Esta vez ha sido un accidente en un scooter eléctrico, según el representante de Rihanna. Así salía al paso de la publicación de unas fotografías tomadas este fin de semana en Los Ángeles, en la que se ve a la cantante con la cara llena de hematomas. «Está bien ahora, pero se cayó en un scooter eléctrico la semana pasada y se lastimó la frente y la cara. Afortunadamente no hubo que lamentar lesiones importantes y se está curando rápidamente», explicó alegando que en las imágenes se ve peor de lo que es.

Sin embargo, sus argumentos no han convencido a todos y algunos medios apuntan a que la artista podría haber sido víctima de una agresión doméstica o callejera. Y es que no es la primera vez que Rihanna sufre golpes en la cara y es mucha casualidad que coinciden con la reaparición en su vida de su ex Chris Brown, con el que tuvo un tormentoso romance hace más de una década.

Hace unos días en una entrevista con Oprah Winfrey, la cantante confesó que sigue enamorada del rapero, a pesar de que la golpeó en una discusión dentro de su coche e incluso la amenazó de muerte. «Hemos vuelto a confiar en nosotros, nos amamos y probablemente siempre lo haremos. Es algo que no puedes apagar si alguna vez has estado enamorado», expresó durante el programa, a la vez que le llovían miles de críticas de sus fans que no pueden entender cómo puede seguir amando a su maltratador.

La cantante contó que hace muy poco se encontraron en Francia, en una fiesta de un amigo en común y, según ella, cada que se vuelve a encontrar con él, vuelve a sentir algo especial. «Creo que fue el amor de mi vida. Fue mi primer amor. No estoy en paz si él es un poco infeliz o si todavía se siente solo», argumentó Rihanna a Oprah.

También el rapero reconoció la famosa paliza y la relación tóxica que ambos mantuvieron. Lo hizo en su propio documental 'Chris Brown: bienvenidos a mi vida' estrenado en 2017. Allí relató cómo la noche de los Grammy de 2009 la golpeó reiteradamente en el coche. «Me odié. Después de lo ocurrido lo intenté todo. Pero para ella daba igual, ya no confiaba en mí. Desde ese momento no hicimos más que pelearnos: teníamos tanto discusiones verbales como peleas físicas», confesó públicamente por primera vez al hablar de esta cuestión.

Brown reconoce que todavía la quiere, aunque él tiene otra relación. Por eso al ser preguntada por una reconciliación, Rihanna ni confirma ni desmiente. Ella está soltera y ambos han retomado el contacto desde que le han retirado a él la orden de alejamiento por la paliza que le propinó.

Pero si creemos en la versión de su representante, Rihanna no es la primera famosa que sufre lesiones por culpa de un vehículo electrónico, cada vez más de moda.