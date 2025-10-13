El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde las 22 horas, 'Sporting Hoy': la victoria tras el recambio en el banquillo
El presentador Risto Mejide. R. C.

Risto Mejide encuentra el amor en Gijón

Se trata de Merche Torre, una joven historiadora del arte que se dedica al mercado inmobiliario

I. Barea

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:44

Comenta

El presentador Risto Mejide, que hace apenas un mes confirmaba la separación con su última pareja, la experta en inteligencia artificial Laia Grassi, podría tener una nueva ilusión. Se trata de Merche Torre Couso, una joven gijonesa que hasta ahora no había dado el salto a la vida pública. Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, se dedica en la actualidad al mercado inmobiliario.

La noticia se conoció ayer a través de un vídeo en el que Javi Hoyos, presentador del programa 'D'Corazón' conocido por destapar los secretos de los famosos en TikTok, desvelaba la identidad de la joven. Ella misma habría compartido en su cuenta de Instagram imágenes donde se puede reconocer la mano de Risto Mejide –gracias a sus pulseras, una de ellas con su nombre grabado– cogiéndole de la mano en un coche, con un paisaje montañoso –probablemente Asturias– al fondo, mientras sonaba la canción 'Love on the brain', de Rihanna.

Hasta ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar ni desmentir la noticia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  3. 3 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  4. 4 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  5. 5 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  6. 6 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  7. 7

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  8. 8 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  9. 9 Andy y Lucas: adiós entre reproches
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Risto Mejide encuentra el amor en Gijón

Risto Mejide encuentra el amor en Gijón