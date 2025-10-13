Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
Se trata de Merche Torre, una joven historiadora del arte que se dedica al mercado inmobiliario
I. Barea
Lunes, 13 de octubre 2025, 18:44
El presentador Risto Mejide, que hace apenas un mes confirmaba la separación con su última pareja, la experta en inteligencia artificial Laia Grassi, podría tener una nueva ilusión. Se trata de Merche Torre Couso, una joven gijonesa que hasta ahora no había dado el salto a la vida pública. Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, se dedica en la actualidad al mercado inmobiliario.
La noticia se conoció ayer a través de un vídeo en el que Javi Hoyos, presentador del programa 'D'Corazón' conocido por destapar los secretos de los famosos en TikTok, desvelaba la identidad de la joven. Ella misma habría compartido en su cuenta de Instagram imágenes donde se puede reconocer la mano de Risto Mejide –gracias a sus pulseras, una de ellas con su nombre grabado– cogiéndole de la mano en un coche, con un paisaje montañoso –probablemente Asturias– al fondo, mientras sonaba la canción 'Love on the brain', de Rihanna.
Hasta ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar ni desmentir la noticia.