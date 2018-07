'Sálvame' censura un «bombazo» de Kiko Hernández sobre Chabelita «Esto es lo más heavy que se ha dado en el programa. No sé si se podrá contar. Yo no quiero estar, me marcho», aseguraba Paz Padilla EL COMERCIO Gijón Martes, 31 julio 2018, 16:57

El revuelo que se montó en 'Sálvame' fue tal que la presentadora, Paz Padilla, incluso decidió abandonar el plató: «Yo me marcho», dijo. ¿El motivo? Un «bombazo» informativo sobre Chabelita que iba a contar Kiko Hernández. Al parecer, la información que tenía el colaboradora era tal que podría cambiar la imagen de la hija de Isabel Pantoja para siempre e incluso la relación con su familia. Pero la dirección del programa le ha parado los pies y ha censurado su exclusiva.

Kiko quería soltar su información pero David Valldeperas le reclamaba que lo contar a la dirección primero fuera de cámara y le prohibía decirlo en directo. «Yo lo veo justo», respondía Rafa Mora con miedo a que la información pudiese afectarle a su prima, Anabel Pantoja, presente en el plató.

«Hace muy poco tú y yo estuvimos en un hotel de Benidorm y me dijiste que preferías contarlo tú. Te he dejado que des tu versión, que por otro lado era todo mentira. Te doy hasta mañana, si no lo cuento yo», amenazó Kiko Hernández mientras miraba a cámara dirigiéndose a Isa Pantoja.

Paz Padilla estaba totalmente escandalizada por lo que podría salir a la luz: «Esto es lo más heavy que se ha dado en 'Sálvame'. No sé si se podrá contar. Yo no quiero estar», aseguraba la presentadora.

Aún no sabemos qué es eso tan importante que quería contar Hernández ni cuánto tendremos que esperar para conocerlo, pero la expectación del público y de los propios colaboradores es enorme.