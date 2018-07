Shakira se lleva un buen susto durante un vuelo en su avión privado La cantante volvía de Barranquilla cuando el piloto tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia EL COMERCIO Gijón Viernes, 27 julio 2018, 10:22

Shakira viajaba hace unos días a Barranquilla para actuar en la ceremonia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 tras más de siete años sin ofrecer un concierto en su tierra natal. Sin embargo, tras finalizar la actuación, la cantante se disponía a volver a Barcelona en su avión privado cuando vivió uno de los sustos más grandes que la artista ha tenido en su vida.

Feliz de estar en mi tierra!! Shak #Barranquilla2018 Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 19 Jul, 2018 a las 1:58 PDT

Así, el piloto alertaba, tras más de 20 minutos en el aire, que el avión estaba presentando una despresurización, un problema del que si el aviador no se hubiera percatado, podría haber tenido consecuencias fatales.

Además, Shakira concedía antes de su ajetreado regreso una entrevista en Barranquilla en la que habló sobre cómo se sintió tras conocer el problema que sufrió en las cuerdas vocales hace unos meses: «Fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles», explicaba la cantante colombiana.

Finalmente, una vez pasado el peligro, Shakira subía a su cuenta de Instagram un pequeño vídeo en el que aparece muy feliz actuando en su tierra natal después de muchos años.