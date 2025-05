Toxii Danielle, la tatuadora que modificó su cuerpo al extremo: «Guardo las partes de mi cuerpo en frascos» Desde amputaciones hasta tatuajes oculares de un negro profundo, la tatuadora belga de 31 años, modificó cada aspecto visible de su cuerpo. Y aún no ha terminado en su proceso, dice

V. Castro Miércoles, 7 de mayo 2025, 20:13 | Actualizado 20:23h.

La conocida tatuadora belga Toxii Danielle se ha ganado un lugar destacado en la escena del arte corporal gracias a una propuesta tan única como polémica: modificar su propio cuerpo en lo que ella considera «obra de arte viviente» y conservar en frascos partes que para ella simbolizan «etapas esenciales» de su vida.

Dejó atrás su pelo de color rosa y ojos azules, y dio un giro radical, uno muy oscuro: se amputó la nariz y se implantó cuernos. Por si fuera poco, también ha cambiado la lengua para que esta sea viperina (además de, por supuesto, tintarla). Y no solo eso, además de estar tatuada de los pies a la cabeza, con profundos 'blackout', se hizo múltiples modificaciones faciales y corporales: las orejas, las cejas, los pómulos, los labios. No queda parte sin alterar. Incluidos sus ojos: se tintó la esclerótica de un tono negro profundo. Una transformación que recuerda a la de 'The Black Alien' -Anthony Loffredo-, aunque él dijo «basta» y frenó su gran conversión.

Lejos de parar en su proceso, Danielle se siente orgullosa de él y lo comparte en sus redes sociales: «Soy la primera mujer en el mundo que se ha hecho una extirpación de nariz», afirmó en su perfil de Instagram, donde comparte cada paso de su evolución física con más de 100 mil seguidores. Aunque no conserva imágenes de su «antes», sí ha hablado sobre su transición desde un aspecto que seguía los cánones de belleza tradicionales hasta su actual apariencia, que rompe con todos los moldes. «Me gusta ser imperfecta y creo que las imperfecciones te hacen única», ha reflexionado en declaraciones recogidas por el rotativo británico 'The Sun'.

«Tengo todas las partes de mi cuerpo guardadas en pequeños tarros. A veces la gente tiene miedo», reconoció la tatuadora belga que explicó, a pesar de las críticas, que «queda mucho por hacer» en lo que se refiere a su cambio físico.

