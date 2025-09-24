Aseguran que Tylor Chase, actor de una antigua serie de Nickelodeon, vive ahora en la indigencia: «Necesita ayuda médica» Tylor Chase, de 36 años, interpretó a Martin Qwerly en la famosa serie de principios de los 2000 'El Manual de Superviviencia de Ned'

Si fuiste adolescente en los 2000, probablemente recuerdes con nostalgia esas series que esperabas con ansia ver en la televisión. Quién ahora no se ha preguntando qué ha sido de aquel actor que daba vida a uno de tus personajes estrella. Para muchos de aquellos intérpretes infantiles crecer en Hollywood no ha sido nada sencillo. Más cuando la historia cae en el peor lado de la balanza: esas historias de niños actores que no logran trascender. Algunos de ellos han preferido dar por cerrada la etapa de estrella infantil y alejarse del mundo del cine. Otros, incluso, caen en desgracia. Ha sido el caso, según reveló la 'tiktoker' mexicana @lethallalli en su cuenta, de Tylor Chase que dio vida a Martin Qwerly en 'Manual de supervivencia de Ned', serie que triunfó entre los años 2004 y 2007, en Nickelodeon.

El estado del actor, con ahora 36 años, impacta. Chase se acercó a la creadora de contenido en muy malas condiciones de salud, constatándose que, actualmente, vive en situación de indigencia: «Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación», logra decir el intérprete en el vídeo, que ahora circula por todas las redes.

Al ver la imagen tan deplorable del actor, la 'tiktoker' quiso prestarle ayuda. Para ello decidió crear un GoFoundMe para recaudar fondos. Lograron 1.000 dólares. Pero hasta ahí. La madre del actor paralizó de inmediato la buena voluntad de la chica. «Agradezco tu esfuerzo, pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos solo», informaba su progenitora, según recogen varios medios.

«Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él. Pero, como dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo, es un niño bueno y dulce. Pero necesita ayuda médica», añadía.

