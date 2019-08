«La única forma de acabar con el narco es la legalización»

Tras haber cumplido su condena, Laureano Oubiña afirma llevar una existencia tranquila en Vilanova de Arousa, viviendo de su pensión de jubilado y «de vender libros». Habla de 'Toda la verdad', el título en el que ha querido poner por escrito su propia versión de los hechos que le llevaron a la cárcel acusado de narcotráfico. Ayer estuvo en Gijón presentándolo y habló con EL COMERCIO.

-¿Toda la verdad o toda su verdad?

-La verdad tiene autonomía propia, no es tuya ni mía. Y lo que se pone en el libro es la verdad, quien no lo crea, que tire para los juzgados que allí se la aclaro yo.

-¿Que le llevó a escribirlo?

-Durante más de treinta años, algunos medios de comunicación, sin conocerme, han dicho de mí lo que les ha salido de las pelotas y me han cargado delitos que nunca cometí. Por eso quise escribir este libro.

-A usted no fueron los medios los que lo metieron entre rejas.

-¿Cómo que nó? Con la 'Nécora' se despacharon conmigo de cojones, ¿y en qué quedó? Hay periodistas que hoy no se ratifican en lo que escribieron en aquellos años.

-Defiende que hasta entonces solo se había dedicado al tabaco y que es luego cuando pasa al hachís.

-Así es. Me meto a transportar hachís después de que nos desalojan del pazo en enero del 95. Estaba hasta las narices de escuchar «grandes traficantes», cuando yo nunca había hecho nada y en la 'Nécora' me condenaron solo por dos delitos fiscales para compensar los cuatro años de preventivo.

-¿Le perjudicó su actitud en el juicio?

-Es que cómo te vas a quedar callado cuando antes de detenerme me dicen: «Lárgate, que te vamos a trincar por esto. Ya sabemos que no tienes nada que ver, pero el fiscal y el juez quieren meterte pa' dentro». Todos somos humanos y puedo entender que alguien se equivoque, pero hacerlo a sabiendas de que yo no tenía nada que ver solo puede hacerlo un hijo de puta.

-¿Por qué cree que iban a por usted?

-Porque había una montaña de piedra que se llamaba el Pazo Bayón y la envidia en este país no brilla por su ausencia, y en Galicia ni te cuento. ¿Por qué no fueron las Madres contra la Droga a dónde realmente vendían heroína? Porque detrás no había un pazo: había chabolas.

-¿Algún otro motivo?

-La 'Nécora' fue para calmar el tema del GAL, ya lo dije un millón de veces y lo digo en el libro. Al igual que se hicieron mil maniobras más para tapar otros asuntos.

-Su versión es que fue solo transportista y no narco.

-Nunca compré un kilo de hachís ni nunca lo vendí. Lo primero porque no entiendo de esa mierda y no sabría ni comprarlo ni venderlo. Hice el transporte por mar y tierra y nunca me ordenaron dejar un kilo en España.

-Ha contado que miembros de las Fuerzas de Seguridad hacían la vista gorda con el tabaco...

-Ni antes ni ahora, sin la colaboración de esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, es posible hacer ningún tipo de contrabando.

-¿Y los políticos?, ¿le hicieron algún favor?

-No, no. En mi caso, no. Al contrario. A mí los políticos, personalmente, me estorban.

-Pero usted sí reconoció haber contribuido económicamente a ayudar a algún partido.

-Sí, pero como empresario del transporte, no como contrabandista.

-¿Se sintió defraudado cuando empezó a tener problemas?

-Nunca le pedí apoyo a nadie. Sí me he sentido mal porque un mes antes de la 'Nécora' había comido en un restaurante en Cambados con un político y luego lo oí decir en un mitin: «Porque a los narcotraficantes como Oubiña hay que encarcelarlos de por vida».

-¿Cree que se hizo demagogia con la droga?

-Téngalo por seguro. El toro hay que cogerlo por los cuernos: la única manera de terminar con el narcotráfico es legalizar o despenalizar las drogas.

-¿Se arrepiente de su pasado?

-Cuando se comete una fechoría, arrepentirse no sirve de nada. Pero, si me pregunta si volvería a hacer lo que hice, le digo, muy claro, que no.