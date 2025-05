Victoria Beckham publica una fotografía de sus cuatro hijos reunidos con sus abuelos

Joaquina Dueñas Martes, 20 de mayo 2025, 12:48 Comenta Compartir

Victoria Beckham ha compartido una entrañable fotografía familiar en su cuenta de Instagram, en la que aparecen sus cuatro hijos: Brooklyn (26), Romeo (22), Cruz (20) y la menor, Harper (13), junto a sus padres, Jackie y Anthony Adams. La imagen, publicada el pasado lunes 19 de mayo, muestra a la familia reunida y sonriente, acompañada del mensaje: «We both love you all so much» («Los dos os queremos mucho a todos»), en referencia a ella y su esposo, David Beckham.

Este gesto público de afecto llega en medio de las informaciones sobre tensiones familiares tras la ausencia de Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, en las celebraciones del 50.º cumpleaños de David Beckham en marzo. Aunque la pareja fue invitada, decidió no asistir, lo que avivó las teorías sobre un posible distanciamiento que se debería a la actual novia de Romeo, Kim Turnbull, de quien Brooklyn desconfía.

A pesar de estas circunstancias, la reciente publicación de Victoria parece ser un intento de mostrar unidad y amor familiar. En la fotografía, Brooklyn aparece cariñosamente junto a su hermana Harper, lo que podría interpretarse como una señal de reconciliación o, al menos, de la intención de mantener los lazos familiares fuertes.

La instantánea ha sido muy bien recibida por los seguidores de la diseñadora, quienes la han colmado de mensajes de apoyo, celebrando el inicio de una nueva etapa con el hijo pródigo de vuelta.