Álvaro Alonso, Secretario General en Cámara de Comercio de Gijón; Abel Junquera, edil de Atención Ciudadana; José Emilio, presidente de ASCON y Begoña López, directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias. Arnaldo García

1.600 animales llenarán la feria de Agropec este fin de semana en el recinto Luis Adaro

Como plato fuerte, se realizará el 45 Concurso Nacional de Raza Frixona en el que habrá 210 ejemplares de 64 ganaderías

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:11

La 39 edición de la feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas y Pesqueras Agropec se celebrará del 26 al 28 de septiembre en el recinto Luis Adaro. El espacio se presenta como un punto de encuentro entre tradición, innovación y la pasión por el campo en el que productores, agricultores, ganaderos y empresas del sector intercambiarán experiencias, mostrarán avances y fortalecerán sus redes de colaboración. En total, este año participarán 1.600 animales en los distintos concursos, una cifra récord de participación. El horario será de 11 de la mañana a ocho de la tarde y la entrada tendrá un precio de 2,80. Para los menores de 12 años será gratuita.

Entre las actividades que se realizarán, destaca el 45 Concurso Nacional de Raza Frixona de la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (CONAFE). En él, participarán en torno a 210 ejemplares de 64 ganaderías españolas (26 de Asturias, 15 de Cantabria, 6 de Cataluña, 9 de Galicia, una de Navarra, otra del País Vasco y una de Castilla y León). El concurso se celebrará el sábado. A las 10 horas dará comienzo el juzgamiento de terneras y novillas y, a partir de las 15 horas, de vacas adultas. Para ello, el certamen contará con el juez internacional gallego Santi Souto, que también juzgará el XXIV Campeonato Nacional de Manajedores de CONANFE, que se celebrará el domingo a las 10.30 horas.

Además, tendrá lugar el 35 Concurso Nacional de la Raza Parda Alpina en el que participarán 64 ejemplares. En lo que respecta a las ovejas, el sábado a las 17 horas, será el V Concurso de Ovaya Xalda, con 12 ganaderías y 120 animales y el XIV Concurso-Exposición de Ovejas de Raza Suffolk el sábado a las 16 horas. En este caso, participarán 30 animales. En el apartado de aves, se celebrará la 21 Feria Internacional 'Villa de Gijón'. Asimismo, EL COMERCIO entregará los Premios Agroalimentarios de Asturias el viernes 26 a las seis de la tarde.

En el apartado de la huerta, se celebrará el 46 concurso de la Huerta Asturiana, donde habrá 21 participantes en la categoría profesional y 13 en la categoría familiar.

La feria coincide con la celebración del Salón de les Sidres de Gala (SISGA), por lo que el sábado, con la entrada, se dará una invitación para degustar las distintas sidras que habrá en este espacio.

Para los más pequeños, el espacio ofrecerá talleres de apicultura, de productos de mar o de mayado, entre otros. También habrá un mercado bajo nombre 'Alimentos del Paraíso' con 22 expositores de productos asturianos. Se une al recinto más de 50 expositores de maquinaria, artesanía y mercadillos y dos exposiciones tituladas 'Del residuo al recurso' y 'Los incendios, ¿cambio climático y/o abandono del bosque?'.

