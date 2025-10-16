El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alumnos, profesores y voluntarios que realizaron la maniobra de RCP de forma presencial, ayer, en el Palacio de los Deportes. Jesús Manuel Pardo

17.000 manos para hacer una RCP en Gijón: «Todos podemos salvar una vida»

Más de 8.500 estudiantes de España y Colombia se unen al reto del Patronato Deportivo para hacer una maniobra de reanimación cardipulmonar simultánea

María Agra

María Agra

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:01

Con los brazos estirados, las manos entrelazadas y el talón de las manos en el centro del pecho. Esas son las tres indicaciones clave para realizar las compresiones de una maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP), en la que participaron simultáneamente más de 8.500 personas –entre niños, adolescentes y adultos– de 37 centros de toda España y uno de Colombia para batir el récord impulsado por el Patronato Deportivo Municipal. Más de 1.000 personas estaban en el Palacio de los Deportes de Gijón y otras 7.310 conectadas 'online' desde otras provincias (Ávila, Córdob, La Palma o Valencia) e incluso un conservatorio de Colombia.

Aunque no lo consiguieron –la cifra a batir eran más de 13.000 personas–, salieron de allí sabiendo salvar una vida. «Lo primero, cuando alguien se desploma ante nosotros, es saber acercarse, llamarle y moverle para saber si responde o no», explicó Esther Álvarez, jefa de Servicios Médicos del Patronato Deportivo.

«Si no responde, lo siguiente es ver si respira o no. Se le echa la cabeza hacia atrás y nos acercamos a la cara para ver si sale aire, hace ruido o mueve el pecho». Si no respira, entonces hay que llamar inmediatamente al 112 y empezar la RCP, sin parar hasta que llegue la ayuda», aclaró.

Bob Esponja o La Macarena

Tras una buena sesión de baile en los prolegómenos, la médica del SAMU y promotora de 'RCP desde mi cole', Marta Nonide, se subió al escenario para recordar los pasos básicos de la maniobra. No fue hasta las doce del mediodía cuando los alumnos se pusieron manos a la obra. Dos minutos a ritmo del 'Stayin' Alive' de los Bee Gees, 'La Macarena' de Los del Río o la canción de Bob Esponja. Cada uno a su gusto.

