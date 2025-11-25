Laura Mayordomo Gijón Martes, 25 de noviembre 2025, 15:51 Comenta Compartir

La canción de 'La Puerta Violeta' de Rozalén recibió esta mañana al alumnado del colegio público Honesto Batalón (que confeccionó un mural con decenas de puertas violetas con mensajes contra la violencia sobre las mujeres) y se escuchó también en otros centros educativos de Primaria y Secundaria de Gijón como uno de los símbolos de este 25N. Todos, en mayor o menor medida, dedicaron alguna actividad de la jornada a conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Algunas se centraron en explicar su origen (la historia de las tres hermanas Mirabal). Otras, en recordar a todas las víctimas mortales en general y las asturianas en particular. También en incidir en la importancia de la igualdad y en la de, entre todos, hombres y mujeres, construir un futuro «libre de violencia y estereotipos».

Así reza el lema que alumnado del IES Jovellanos plasmó en el muro del patio. En el hall, una exposición que se podrá ver hasta el 5 de diciembre, recoge los dibujos realizados por el alumnado de 4º de la ESO que plasman distintas formas de violencia contra las mujeres y a los que los del Bachillerato Internacional han dado título y contexto. Alicia Billaud, Luna Alfaro y Lia Bermúdez y Carla Pérez (compartieron el tercer premio) fueron las ganadoras del concurso de carteles organizado por el centro con motivo del 25N.

Fondos para CAVASYM

En el IES Universidad Laboral, se repartieron pegatinas moradas con el número de teléfono de atención a las víctimas de violencia de género (016) entre el alumnado. Y en el Fernández Vallín, aprovecharon el recreo para vender pulseras con el lema 'Si duele no es amor'. Todo lo recaudado se destinará al centro de víctimas de violencia de género de CAVASYM.

Muchos centros confeccionaron murales con dibujos, escritos y lemas. En el Fernández Vallín lo hicieron con post-its morados y frases rotundas contra la violencia de género.

Simbólico fue el momento en que alumnado de 1º de la ESO del IES Montevil pinchó 33 globos morados, uno por cada una de las mujeres víctimas de la violencia machista en Asturias desde que hay registros y a las que se recuerda en un cartel colocado a la entrada, junto a otro en el que se insta a la comunidad educativa a 'no callar ante el abuso'. En este centro se puso el foco en las relaciones tóxicas de los adolescentes. De eso habla la canción 'Mauvais garçon', de la cantante belga Helene, con cuya letra decoraron las escaleras del centro y que dará a pie a trabajar sobre el tema en las tutorías.

¿Te cuida o te controla?

Sobre relaciones peligrosas o insanas se ha trabajado también en el IES Roces, donde ayer el alumnado de ESO sacó en el recreo banderas rojas a la violencia de género en sus múltiples expresiones: control y manipulación, celos y desconfianza, faltas de respeto, comportamiento egoísta. Mientras, en la fachada se exhibían dos pancartas con dos frases que invitan a la reflexión: '¿Te cuida o te controla?' y 'El silencio no es consentimiento'.

Alumnas del IES Jovellanos ganadoras del concurso de carteles por el 25N. Estudiantes del IES Montevil rompieron 33 globos morados en recuerdo de las 33 víctimas mortales asturianas. Banderas rojas contra la violencia sobre las mujeres ondeadas por el alumnado del IES Roces. Mural con las puertas violeta decoradas por el alumnado del Honesto Batalón. Alumnas de 6º del colegio Laviada leyeron el manifiesto por el 25-N. 1 /

En el IES Nº1 se lleva trabajando varias semanas sobre la prevención de la violencia de género en ESO, Bachillerato y en los cursos formativos de grado básico, medio y superior a través de la literatura, el visionado de películas con posterior debate y reflexión, talleres en las tutorías o la realización de pequeños vídeos por parte del alumnado. Hoy, en el hall, se colgaron manos con 'Red Flags' o señales de alerta de la violencia contra las mujeres y 'Green Flags'.

En el colegio Laviada se recordó a figuras clave en la lucha de la igualdad femenina como Clara Campoamor y se instó a construir un mundo sin violencia: «Cada pequeño acto de bondad, respeto y justicia tiene el poder de transformar el mundo. Seamos la chispa que encienda el cambio».

El efecto mariposa de las hermanas Mirabal

En el colegio Pumarín, el alumnado confeccionó una pancarta con palabras contra la violencia verbal y sus antónimos. Y en el Nicanor Piñole, dieron forma a su mural con las mariposas coloreadas por el alumnado de Infantil y Primaria en las que plasmaron sus ideas de lo que es, y lo que no es, la violencia. Las mariposas era el nombre con el que se conocía a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana por su defensa de los derechos de las personas y la igualdad entre hombres y mujeres. En 1999, Naciones Unidas declaró esa fecha el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer en memoria de las tres hermanas Mirabal.