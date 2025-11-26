María y Carmen Menéndez, dos mujeres a la sombra de los hombres en el Partido Comunista

Son muchas las mujeres que quedaron silenciadas bajo la luz de los hombres que dirigieron el Partido Comunista de España (PCE), condenadas a vivir –y ... morir– en la sombra de la historia. Dos de esas mujeres, Carmen y María Alivio, son la madre y abuela de Jorge Carrillo Menéndez, hijo menor de Santiago Carrillo (histórico secretario general del PCE) y autor del libro 'Luchadoras. Memoria de una deshonra saldada', que presentó este martes al mundo en el salón de actos del Antiguo Instituto, en Gijón.

A lo largo de sus 224 páginas, Carrillo cuenta la historia de su abuela María, una que ella no quiso compartir hasta sus últimos días, y de su madre, Carmen, quien jugó un papel fundamental en el aparato clandestino del PCE. María nació en 1899 en Santullano, una pequeña aldea en los valles de Somiedo donde fue violada sistemáticamente por el hombre para quien trabajaba realizando las tareas del hogar. En aquella época, no era infrecuente que las mujeres que trabajaban –y dormían– en casas de personas adineradas sufriesen estos abusos. Analfabeta y embarazada, huyó a Madrid y de ahí a Barcelona.

Allí se politizó, colaboró con el Socorro Rojo y, tras la caída de Cataluña en 1939, huyó a Francia, donde acabó participando en los movimientos de resistencia. Pero «mi abuela nunca quiso que se la viera», afirmó Carrillo.

Tampoco su madre, Carmen, cuyo trabajo dentro del PCE nunca se conoció, ni por los propios militantes, «porque ella no quiso que se supiera». Sin embargo, su compromiso «tuvo una enorme importancia tanto para el PCE como para el propio Santiago Carrillo», aseveró su hijo. Y es que ambas, tanto María como Carmen, dieron todo lo que pudieron dar para ayudar a los comunistas detenidos. «Esa es la historia que cuenta el libro», precisó.

Las nuevas generaciones

No fue casualidad elegir el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para hacer la presentación, pues lo que relata no deja de ser un fiel retrato de violencias aún palpables y no tan lejanas. Pero lo que verdaderamente pretende es «dar a conocer a las nuevas generaciones lo que ha pasado en este país en el siglo XX», pues son, al fin y al cabo, sobre quienes caerá el peso de «hacer frente a las ultra derechas que están asomando últimandome».

Durante la presentación le acompañaron la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, a quien la historia de María Alivio dejó «sin aliento» a medida que iba avanzando, y el secretario general de Comisiones Obreras en Gijón, Jorge Espina. «Es importante dar visibilidad a estas cuestiones», destacó Felgueroso.