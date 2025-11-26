El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Espina, Paz Fernández Felgueroso y Jorge Carrillo, este martes, en la presentación del libro 'Luchadoras' en el Antiguo Instituto, en Gijón. José Simal
25N en Gijón

María y Carmen Menéndez, dos mujeres a la sombra de los hombres en el Partido Comunista

Jorge Carrillo, hijo de Santiago Carrillo, rescata las vidas silenciadas de su madre y abuela en el libro 'Luchadoras', dos figuras clave en la resistencia

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:50

Comenta

Son muchas las mujeres que quedaron silenciadas bajo la luz de los hombres que dirigieron el Partido Comunista de España (PCE), condenadas a vivir –y ... morir– en la sombra de la historia. Dos de esas mujeres, Carmen y María Alivio, son la madre y abuela de Jorge Carrillo Menéndez, hijo menor de Santiago Carrillo (histórico secretario general del PCE) y autor del libro 'Luchadoras. Memoria de una deshonra saldada', que presentó este martes al mundo en el salón de actos del Antiguo Instituto, en Gijón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  8. 8 El restaurante Michem y los secretos del mejor pote asturiano
  9. 9

    Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz
  10. 10 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio María y Carmen Menéndez, dos mujeres a la sombra de los hombres en el Partido Comunista

María y Carmen Menéndez, dos mujeres a la sombra de los hombres en el Partido Comunista