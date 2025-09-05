500 comercios de Gijón se apuntan al plan de bonos canjeables de la Unión de Comerciantes La campaña se desarrolla entre el 10 de septiembre y el 11 de octubre

Carlos Amado Gijón Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:39 Comenta Compartir

Cerca de medio millar de comercios se han adherido ya a una nueva campaña del programa 'Gijón compra y vuelve', que arranca el próximo miércoles, 10 de septiembre, y se prolongará hasta el 11 de octubre. Se trata de una iniciativa que cuenta con una dotación de 500.000 euros, financiados por el Ayuntamiento de Gijón, y la gestión de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias.

Durante la campaña, las compras a partir de 20 euros en cada comercio participante generará un premio del 25% acumulable hasta 200 euros por persona. El canje del saldo se realizará del 15 de octubre al 15 de noviembre, descontando hasta el 50% de cada compra (máximo de 50 euros por ticket).

Además, cada establecimiento podrá canjear hasta 5.000 € en premios, multiplicando el impacto directo de la campaña en la economía local. Cerca de 500 comercios lucirán el distintivo oficial, ofreciendo a la ciudadanía un ahorro real y una experiencia de compra cercana y de confianza.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, consideró esta campaña «una muestra más del apoyo decidido que mostramos al comercio minorista local, que no sólo es un sector de gran relevancia económica para la ciudad, sino una de sus señas de identidad, porque ni nuestras calles ni la vida de los gijoneses serían los mismos sin la presencia dinamizadora de nuestros comercios».

Por su parte, la presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez, subrayó que «esta edición nace con la fuerza de más comercios adheridos, más saldo a canjear y un sistema sencillo para clientela y tiendas«. »Comprar en Gijón es apoyar empleo, barrio y vida en nuestras calles y ahora además supone un ahorro que se nota desde el primer ticket«, añadió, al tiempo que invitó »a toda la ciudadanía a registrarse y a buscar el distintivo en sus establecimientos de confianza».

Los ciudadanos que deseen acceder a estos bonos deben reistrarse, desde el 10 de septiembre, en gijoncomprayvuelve.es, buscar el distintivo en los cerca de 500 comercios adheridos y participar.