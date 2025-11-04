840.000 euros para la dirección facultativa de obra de Tabacalera, en Gijón La cuantía se divide en partidas que se abonarán entre tres anualidades: este año, 84.000 euros; en 2028, 336.000 euros, y en 2029, los restantes 420.000 euros

Marcos Moro Gijón Martes, 4 de noviembre 2025, 22:51 Comenta Compartir

El portavoz de la Junta de Gobierno, Jesús Martínez Salvador, informó este martes que se aprobó fuera del orden del día, el inicio de la contratación del servicio de la dirección facultativa de la obra del Centro de Arte de Tabacalera, que incluye dirección de obra, dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud.

«Es un paso más para que pueda ser una realidad esta inversión tan importante para la ciudad», destacó Martínez Salvador y cuantificó la misma en un gasto estimado total de 840.000 euros (IVA incluido). De esa cuantía, 84.000 euros corresponden al presente ejercicio, 336.000 euros para el 2028 y 420.000 para el 2029. Martínez Salvador aclaró, en este punto, que se trata de las anualidades que están previstas, ya que no hay gasto estimado en los años 2026 y 2027.

Pleno de presupuestos, el 26 de noviembre

Por otra parte, la Junta de Portavoces aprobó modificar la fecha del pleno extraordinario para el debate y aprobación de los presupuestos municipales de 2026. En principio se había fijado para el viernes 14 de noviembre, pero por cuestiones de agenda se pasa ahora el miércoles 26 de noviembre. El pleno ordinario de noviembre será el 19 , miércoles. Queda por determinar la fecha para el Debate del Estado del Municipio.

Temas

Tabacalera