El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Edificio de Tabacalera que será reconvertido en centro de arte. J. M. Pardo

840.000 euros para la dirección facultativa de obra de Tabacalera, en Gijón

La cuantía se divide en partidas que se abonarán entre tres anualidades: este año, 84.000 euros; en 2028, 336.000 euros, y en 2029, los restantes 420.000 euros

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:51

Comenta

El portavoz de la Junta de Gobierno, Jesús Martínez Salvador, informó este martes que se aprobó fuera del orden del día, el inicio de la contratación del servicio de la dirección facultativa de la obra del Centro de Arte de Tabacalera, que incluye dirección de obra, dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud.

«Es un paso más para que pueda ser una realidad esta inversión tan importante para la ciudad», destacó Martínez Salvador y cuantificó la misma en un gasto estimado total de 840.000 euros (IVA incluido). De esa cuantía, 84.000 euros corresponden al presente ejercicio, 336.000 euros para el 2028 y 420.000 para el 2029. Martínez Salvador aclaró, en este punto, que se trata de las anualidades que están previstas, ya que no hay gasto estimado en los años 2026 y 2027.

Pleno de presupuestos, el 26 de noviembre

Por otra parte, la Junta de Portavoces aprobó modificar la fecha del pleno extraordinario para el debate y aprobación de los presupuestos municipales de 2026. En principio se había fijado para el viernes 14 de noviembre, pero por cuestiones de agenda se pasa ahora el miércoles 26 de noviembre. El pleno ordinario de noviembre será el 19 , miércoles. Queda por determinar la fecha para el Debate del Estado del Municipio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  4. 4

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  5. 5 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  8. 8

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  9. 9 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  10. 10 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 840.000 euros para la dirección facultativa de obra de Tabacalera, en Gijón

840.000 euros para la dirección facultativa de obra de Tabacalera, en Gijón