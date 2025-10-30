Abrazos Verdes abordará la salud mental los días 7 y 8 de noviembre en Gijón El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios presentó el programa 'Avanza sobre la Prevención del Suicidio' y avanzó la inversión de «una partida de 30.000 euros para la salud mental y el bienestar emocional».

Jana Suárez Gijón Jueves, 30 de octubre 2025, 08:23 Comenta Compartir

«El silencio y mirar para otro lado no es la solución, por eso desde el Ayuntamiento, siempre implicado con estas situaciones, dedicaremos 30.000 euros a una partida para salud mental y bienestar emocional», apuntó Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales y Juventud durante la presentación este miércoles de las jornadas 'Avanza: Prevención del Suicidio' que celebrarán los próximos días 7 y 8 de noviembre, organizadas por la asociación Abrazos Verdes.

González-Palacios señaló que estas jornadas «están dedicadas no solo en la prevención del suicidio sino en el acompañamiento en el duelo de quienes han perdido a alguien por este motivo», apuntó durante la presentación del evento en el Consistorio gijonés, acompañado, entre otros, de la presidenta de Abrazos Verdes, Alba López, y de Jesús Rivero, en representación del Colegio Oficial de Psicología del Principado. Se contará, asimismo, con entidades y expertos para, entre todos, adaptar e integrar el plan de juventud a herramientas claves. Por todo ello, «animo a la ciudadanía a acudir a estas jornadas», subrayó el edil.

López, por su lado, ha incidido en que la prevención no es cuestión de un ámbito en exclusiva, sino que tiene que ser un proyecto comunitario, un proyecto social y subrayó que «Abrazos Verdes trabaja en ello a través de pequeños proyectos que va poniendo en marcha, cada vez »más ambiciosos«, según la presidenta.

Las jornadas, que arrancarán a las 18.00 horas del próximo día 7, contarán con actividades complementarias, como son charlas de alfabetización en la conducta suicida en el ámbito universitario. Estas las van a realizar en la Universidad de Oviedo y, concretamente, en las facultades de Formación del Profesorado de Pedagogía y de Filosofía.

La inauguración, asimismo, tendrá lugar a las 18.00 horas, en la antigua Escuela de Comercio, con la participación de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, junto a la decana del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, Elvira Vilorio, así como representación de la Consejería de Salud.

«Tenemos que caminar en una sola dirección, que es la prevención», resaltó López, quien aseguró que las jornadas arrancarán con una mesa de supervivientes y con asociaciones de otros puntos de España que vienen a contar cómo, a partir de una experiencia propia ser supervivientes o estar en duelo por el suicidio de alguien, transformaron ese dolor en acción y para explicar qué están haciendo otras asociaciones en otros puntos de España.

También habrá un taller práctico para el tejido asociativo del Tercer Sector en Asturias, a cargo Pedro Martín Barrajón, cuya entrada es libre y gratuita.

En las jornadas se hablará, además, de cómo abordar el suicidio desde los medios de comunicación, a través de un podcast, pero en un ambiente distendido como es una cervecería.

Además, en el Centro Municipal del Llano se proyectará, el sábado día 8, el documental 'Socialicidio', sobre el suicidio en las cuencas mineras asturianas, dirigido y creado por Daniel Lovy, en el que participan muchas personas, desde supervivientes a profesionales y donde se aborda el fenómeno de la conducta suicida en esta parte del Principado de Asturias, que registra unas altas tasas de muertes por suicidio.

Posteriormente a la proyección de este documental, tendrá lugar una mesa redonda en la cual participarán varios profesionales, como son: Natalia Lorenzo, psicóloga especialista en emergencias y catástrofes y en conducta suicida; Juan García Aro, psicólogo del Servicio de Salud Mental del Principado de Asturias, también experto en conducta suicida; Abel Fernández, psicólogo y miembro del grupo de trabajo en conducta suicida del Colegio Oficial de Psicología; y Laura Rubio, psiquiatra del Hospital Universitario Central de Asturias.

También participará en la mesa redonda el presidente de la Asociación Hierbabuena, Tomás Corominas, que también trabaja activamente en la prevención de la conducta suicida.

Además, en la Facultad de Formación y Profesorado y Educación dará una charla Carles Alastuey, sobre prevención de la conducta suicida con adolescentes, mientras que en la Facultad de Pedagogía estará Paula Marín, dando una charla de prevención de la conducta suicida. De igual modo, la Facultad de Filosofía acogerá una charla titulada 'Más allá del tabú'.