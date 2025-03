«El suicidio es multifactorial, nunca depende de un solo motivo»

La ovetense Alba López fundó en 2020, junto a Beatriz Sanjurjo, la asociación Abrazos Verdes, que da apoyo a más de un centenar ... de familias en Asturias.

– Usted es una superviviente, como se llama a quienes han perdido a un ser querido por suicidio.

–La denominación proviene de un informe de la Asociación Americana de Psiquiatría que comparaba los diferentes tipos de duelo. Descubrieron que el duelo por suicidio, junto con el duelo por homicidio, es el más doloroso. Tanto es así que lo equiparaban a la experiencia de haber pasado por un campo de concentración. Esta imagen puede ayudar a quienes no han vivido algo así a comprender el nivel de sufrimiento que soportamos. En 2019, cuando mi marido falleció por suicidio, me convertí en una superviviente.

–¿Cómo creó Abrazos Verdes?

–Lo primero que surge cuando alguien se suicida es culpa y luego vergüenza. Ante ello busqué respuestas y descubrí que el suicidio se puede prevenir y que hay herramientas para ello. Quise encontrar a personas que hubieran pasado por lo mismo, para saber cómo se sigue adelante después de algo así. En Asturias no había ninguna asociación de este tipo, así que busqué fuera y encontré apoyo en Málaga y Barcelona. En 2020, junto a Beatriz Sanjurjo, que también pasó por algo así, fundamos Abrazos Verdes.

–¿Cómo ayudan a los afectados?

–Nos ayudamos mutuamente. Creemos en el apoyo mutuo como forma de mitigar el dolor. Quienes llevan más tiempo ayudan a los que recién llegan, pero todos aportamos algo. A veces, alguien en pleno duelo reciente dice algo que se convierte en una luz de esperanza para los demás. La sociedad puede y debe hacer mucho más de lo que se piensa porque esto no solo se ataja desde instituciones, sino como colectivo.

–¿Por qué en Asturias hay tantos casos de suicidio?

–El suicido es multifactorial, nunca depende únicamente de una sola razón. Factores como el consumo de alcohol y drogas, el envejecimiento de la población y la pérdida de seres queridos por suicidio influyen. También la falta de políticas que atiendan problemas como los desahucios o la soledad no deseada.

–¿Cuánto daño hacen los mitos sobre el suicidio?

–Muchísimo. Hasta hace poco incluso los profesionales creían que solo desde lo clínico se podía abordar el suicidio. Pero es un problema social que requiere más recursos y atención. Una persona vulnerable necesita tratamiento, pero también un entorno que le ayude a no repetir las mismas circunstancias. La OMS ya tiene una serie de recomendaciones en materia de prevención y se necesitan más recursos para poder obtener otra mirada sobre el suicidio.

–¿Cuáles son las principales necesidades de la asociación?

–Más visibilidad en los medios para que quienes nos necesiten sepan que estamos aquí. Las redes sociales nos ayudan, pero no llegan a todos y cuando llegamos a veces ya es tarde; cuando atendemos no prevenimos y eso impide actuar con tiempo. También incidir en el duelo, ayudar a un familiar es importante ya que alguien cercano a una persona que se suicida tiene cuatro veces más de posibilidades de fallecer por esa misma causa.

–¿Quiénes forman parte de Abrazos Verdes?

–La junta directiva está compuesta por supervivientes. Además, colaboran psicólogos especializados en salud mental y duelo por suicidio, como Angélica Rodríguez, Paula Marín y Jesús Rivero. Hasta hace poco, en la carrera de Psicología apenas se dedicaba un trimestre al suicidio. Muchos profesionales han tenido que costearse su formación especializada.

–¿Cómo deberían tratar los medios de comunicación el suicidio?

–Pues como se querría que se tratase la noticia si fuera un familiar. Hay tres o cuatro nociones básicas que ya establece el decálogo de la OMS como por ejemplo no publicitar el sitio donde se produjo el hecho porque eso incitaría a otras personas a realizar ese acto, ya que si saben que ahí no se sufre quizá lo tengan más en mente y por otra parte es importante saber y distinguir que un intento de suicidio nunca es motivo de noticia. Además de que me gustaría remarcar que cuando sacan que la Policía impide un suicidio y salva una vida ese término de salvar es erróneo porque no salvamos nada. Cuando todo el equipo se va queda una vida que sigue en riesgo y ahí es cuando debemos actuar y poner a su disposición todos los medios para impedir que vuelva a cometer esa acción. Incluso mencionar un número de teléfono para que llamen como puede ser el del teléfono de la esperanza el 717003717 o el 024 siempre que se hable de estos temas.

–¿Ve avances en la sociedad respecto al suicidio?

–Ahora, la Consejería de Salud se plantea proyectos en colegios para fomentar el bienestar emocional y nosotros también buscamos esa educación y concienciación en edades tempranas. El Ayuntamiento de Oviedo también nos ayuda mucho en estas tareas y facilitan siempre el que tengamos espacios donde poder hacer charlas. Falta un plan nacional de prevención, pero la sociedad civil está empujando cambios. No avanzamos tan rápido como quisiéramos, pero estamos en el camino.