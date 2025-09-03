El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El juicio, celebrado el pasado mes de mayo en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. J. C. Román

Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista

La Audiencia Provincial de Asturias considera que no existe delito en el hecho de trasladar a la mujer a la jefatura por negarse a identificarse y da la razón a los agentes

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:36

Los dos policías locales de Gijón acusados de detención ilegal a la propietaria de un centro de estética del barrio de La Arena han sido absueltos por el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial.

Los dos agentes, que estuvieron representados por el abogado Ignacio Manso Platero, afrontaban sendas condenas de tres años de prisión, así como la inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión durante un periodo de ocho años.

El juicio se celebró el pasado mes de mayo y durante el mismo los dos efectivos de la Policía Local aseguraron que había actuado conforme al protocolo. La intervención en cuestión ocurrió en 2022, cuando la patrulla fue comisionada por la sala del 092 para que acudiese a un negocio de la calle Marqués de Urquijo cuya propietaria estaba llamando por teléfono «incesantemente, fuera de sí y colapsando la centralita» para que la Policía acudiese al parque del Gas (a unos 500 metros de su negocio) porque unas personas supuestamente le estaban molestando.

«Nada más abrir la puerta nos dijo: 'Menos mal que venís de una puta vez' y que no tenía por qué identificarse. A partir de ahí se negó en banda y durante unos 20 minutos tratamos de que nos dijese el nombre y los apellidos por lo menos, pero no había manera, parecía que nos estaba grabando con un teléfono móvil y cuando, después de varios avisos la detuvimos por desobediencia, le pidió a otra mujer que estaba en el negocio que nos grabase», relataron los agentes. Esa grabación, sin embargo, no fue aportada a la causa por la denunciante. Dijo ella misma durante su relato en el juicio que había sido la Policía Nacional cuando interpuso la denuncia la que le explicó que mejor los borraba, un extremo que no fue considerado como creíble por el tribunal.

La mujer, para quien los policías solicitaban 18 meses de prisión por un delito contra agente de la autoridad, ha sido también absuelta. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  3. 3

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  4. 4

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  5. 5 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  8. 8 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»
  9. 9 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  10. 10

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista

Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista