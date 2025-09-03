Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista La Audiencia Provincial de Asturias considera que no existe delito en el hecho de trasladar a la mujer a la jefatura por negarse a identificarse y da la razón a los agentes

Los dos policías locales de Gijón acusados de detención ilegal a la propietaria de un centro de estética del barrio de La Arena han sido absueltos por el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial.

Los dos agentes, que estuvieron representados por el abogado Ignacio Manso Platero, afrontaban sendas condenas de tres años de prisión, así como la inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión durante un periodo de ocho años.

El juicio se celebró el pasado mes de mayo y durante el mismo los dos efectivos de la Policía Local aseguraron que había actuado conforme al protocolo. La intervención en cuestión ocurrió en 2022, cuando la patrulla fue comisionada por la sala del 092 para que acudiese a un negocio de la calle Marqués de Urquijo cuya propietaria estaba llamando por teléfono «incesantemente, fuera de sí y colapsando la centralita» para que la Policía acudiese al parque del Gas (a unos 500 metros de su negocio) porque unas personas supuestamente le estaban molestando.

«Nada más abrir la puerta nos dijo: 'Menos mal que venís de una puta vez' y que no tenía por qué identificarse. A partir de ahí se negó en banda y durante unos 20 minutos tratamos de que nos dijese el nombre y los apellidos por lo menos, pero no había manera, parecía que nos estaba grabando con un teléfono móvil y cuando, después de varios avisos la detuvimos por desobediencia, le pidió a otra mujer que estaba en el negocio que nos grabase», relataron los agentes. Esa grabación, sin embargo, no fue aportada a la causa por la denunciante. Dijo ella misma durante su relato en el juicio que había sido la Policía Nacional cuando interpuso la denuncia la que le explicó que mejor los borraba, un extremo que no fue considerado como creíble por el tribunal.

La mujer, para quien los policías solicitaban 18 meses de prisión por un delito contra agente de la autoridad, ha sido también absuelta. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.