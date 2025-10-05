Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus Una mujer se llevó la peor parte y fue trasladada en ambulancia al Hospital de Cabueñes con pronóstico moderado

Estado en el que quedó el autobús de EMTUSA tras colisonar contra él un turismo en Pablo Iglesias.

M. M. / O. S. Gijón Domingo, 5 de octubre 2025, 22:32 Compartir

Cinco viajeros que iban a bordo de un autobús de la línea 15 de EMTUSA, en Gijón, resultaron heridos este domingo por la mañana tras colisionar contra el transporte púbico el conductor de un turismo que se despistó.

El autobús circulaba por el carril bus habilitado para transporte público y el coche le pegó frontolateralmente cuando éste se disponía a girar a Ramón y Cajal.

A consecuencia del brutal impacto cuatro personas sufrieron heridas leves y una mujer se llevó la peor parte y fue trasladada en ambulancia al Hospital de Cabueñes con pronóstico moderado. Debido a este accidente, el servicio de EMTUSA tuvo que paralizarse por los daños recibidos.

Temas

Gijón

Emtusa