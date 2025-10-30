El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un operario adentrándose este miércoles con una carretilla por el acceso al refugio bajo la Casa Paquet. M. M.

El acondicionamiento del refugio antiaéreo de Cimavilla, en Gijón, estará finalizado en abril

Las obras han tardado en arrancar más de un mes por la concentración de líneas y acometidas de servicios en el patio norte del Palacio Revillagigedo que no se habían detectado en las catas previas

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:11

Comenta

La empresa asturiana Construcciones JCN ya se encuentra sobre el terreno para iniciar los trabajos de estabilización y acondicionamiento del refugio antiaéreo de Cimavilla ... con el objetivo de que pueda albergar recorridos guiados por su interior también el próximo año. Estas obras, adjudicadas por 475.784 euros (con IVA), incluyen la reconstrucción y materialización de un último tramo de túnel que ahora está cegado para dar cabida a una sala de proyecciones y un punto de acceso informativo con el fin de revalorizar la comprensión del visitante. El proyecto también contempla la reconstrucción y acondicionamiento de la salida del refugio en el patio norte del Palacio Revillagigedo.

