El acondicionamiento del refugio antiaéreo de Cimavilla, en Gijón, estará finalizado en abril

La empresa asturiana Construcciones JCN ya se encuentra sobre el terreno para iniciar los trabajos de estabilización y acondicionamiento del refugio antiaéreo de Cimavilla ... con el objetivo de que pueda albergar recorridos guiados por su interior también el próximo año. Estas obras, adjudicadas por 475.784 euros (con IVA), incluyen la reconstrucción y materialización de un último tramo de túnel que ahora está cegado para dar cabida a una sala de proyecciones y un punto de acceso informativo con el fin de revalorizar la comprensión del visitante. El proyecto también contempla la reconstrucción y acondicionamiento de la salida del refugio en el patio norte del Palacio Revillagigedo.

El concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, avanzó que la puesta a punto del refugio antiaéreo del barrio alto estará finalizada entre marzo y abril, a la vuelta de seis meses. Las obras entrañan complejidad por la delicadeza que requieren para evitar afecciones a los servicios para el barrio de Cimavilla concentrados en el subsuelo. Las catas previas que se hicieron en su momento no detectaron su presencia. De hecho, la planificación de ese aspecto, para no dañar líneas y acometidas que pasan por el patio norte del Palacio Revillagigedo, es lo que ha demorado el inicio de la actuación tras la firma del acta de replanteo hace ya más de un mes.

Empresa de 'escape rooms'

El interior del refugio antiaéreo de Cimavilla y de las baterías de defensa del Cerro de Santa Catalina serán diseñados por una empresa especializada en 'escape rooms' de nombre Yurmuvi SL. La firma cuenta con varias salas de escape en Gijón en las que recrean de manera inmersiva diversos ambientes. También ha asumido trabajos de interiorismo para centros de recepción de visitantes de Colunga, Nava y Villaviciosa.