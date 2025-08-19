Una empresa especializada en 'escape rooms' diseñará el interior del refugio antiaéreo de Cimavilla, en Gijón El vallado del Elogio del Horizonte por las obras para convertir las baterías de defensa del Cerro en un centro de interpretación durará «dos o tres meses» más para plantar césped y que se asiente

Iván Villar Gijón Martes, 19 de agosto 2025, 16:18 | Actualizado 16:31h. Comenta Compartir

El interior del refugio antiaéreo de Cimavilla y de las baterías de defensa del Cerro de Santa Catalina serán diseñados por una empresa especializada en 'escape rooms'. Y es que las propuestas presentadas por Yurmuvi SL para la musealización de estos dos espacios, uno ya en obras y otro pendiente del inicio de los trabajos de adecuación interior, han sido las mejor valoradas por la Fundación Municipal de Cultura de cara a convertir estas instalaciones militares en sendos centros de interpretación que permitan acercar a los visitantes a la historia de la ciudad de una manera «original, didáctica, lúdica, creativa e innovadora». Yurmuvi SL cuenta con varias salas de escape en Gijón, en las que recrea de manera inmersiva ambientes diversos, pero también ha asumido trabajos de remodelación e implantación de soluciones tecnológicas como la reforma 'eco-smart' de los centros de recepción de visitantes de Colunga, Nava y Villaviciosa.

La Fundación Municipal de Cultura, responsable de valorar las propuestas técnicas de los licitantes, considera que los proyectos presentados por esta empresa para ambas instalaciones «es original y presenta un perfecto desarrollo, zonificando el espacio a recorrer» y utilizando elementos como «audiovisuales, piezas en 3D, interactivos y videomapping, todos ellos muy bien integrados». En el caso de las baterías de defensa del Cerro, «hace especial hincapié en el carácter divulgativo y participativo». Y en del refugio antiaéreo incluye además «una proyección envolvente en la sala inmersiva». Para la adjudicación del contrato ya solamente queda que la empresa presente toda la documentación que acredite que cumple los requisitos del concurso. Una vez quede formalizado, dispondrá de siete meses (ocho en el caso de las baterías del Cerro) para redactar el proyecto museográfico completo, elaborar todos los materiales e instalarlos para que ambos espacios puedan abrir sus puertas al público. El coste total de estos trabajos asciende a 200.000 euros, que se suman a los de la obra de adecuación de las dos instalaciones.

Los trabajos de estabilización y acondicionamiento del refugio antiaéreo de Cimavilla para que pueda albergar recorridos guiados por su interior, y que incluyen la reconstrucción de un tramo que ahora está cegado, fueron adjudicados en mayo por 520.784 euros a Construcciones JCN, que disponía de dos meses para redactar el proyecto de obras y seis meses más para una ejecución que aún no ha dado comienzo, a la falta de los últimos permisos.

En lo que respecta a las antiguas baterías de defensa situadas en la parte superior del Cerro, la empresa Ovinorte lleva meses trabajando en su adecuación como centro de interpretación, una obra que supone una inversión de 515.000 euros y que incluyen una impermeabilización de la cubierta que en mayo obligó a vallar el entorno del Elogio del Horizonte. En julio se acordó una reapertura temporal de esta zona «para posibilitar su utilización durante los diferentes eventos veraniegos», entre ellos el Festival Aéreo, así como la suspensión de todas las obras del 10 al 15 de agosto para poder instalar la pirotecnia de la Noche de los Fuegos. Pasadas estas celebraciones los trabajos se han reanudado y el Elogio vuelve a estar cerrado al público, una situación que se prolongará «dos o tres meses» para dar tiempo a que el césped que se plantará en la zona crezca y se asiente.