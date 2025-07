El Elogio del Horizonte, vallado en pleno verano

«Pues sácala con la valla. Mejor que nada...». Es lo que más repiten estos días los visitantes que suben las cuestas del Cerro de ... Santa Catalina para descubrir, una vez llegan arriba, que la anhelada fotografía con uno de los iconos más conocidos de Gijón, el Elogio del Horizonte, solo podrán tenerla de recuerdo desde varios metros de distancia y con elementos de obra de por medio. Aunque no falta quien apura lo más posible el ángulo para tratar de ocultar estos obstáculos y lograr un encuadre que simule la máxima normalidad, lo cierto es que en plena temporada estival, y con miles de turistas en la ciudad, el vallado de esta zona, que se prolonga ya desde hace dos meses y medio, supone una decepción para quienes se animan a acercarse a este punto de Gijón.

«Buscamos cuáles eran los sitios más interesantes de la ciudad y nos venía este. Pero es un fastidio no poder acercarse más para sacar una foto», lamenta el madrileño Alejandro García, quien estos días visita por primera vez la ciudad. También lo hace la familia de Beatriz Díaz, quien critica que «no se informe en ningún lado de que el paso hasta la escultura está cerrado» aunque reconoce que la excursión hasta este privilegiado punto de Cimavilla merecía igualmente la pena «porque las vistas son muy bonitas». Isaías García, llegado desde Segovia con su hija y su mujer –quien en noviembre ya estuvo en Gijón y sí pudo sacarse la foto de rigor en pleno Elogio junto a un grupo de amigas–, también echa de menos poder acercarse a la pieza de Chillida, pese a haberlo intentado desde los dos flancos del Cerro. «En el otro lado nos dijeron que por aquí se al menos se veía mejor», apunta desde la ladera que mira hacia la bahía de San Lorenzo. Y considera el cierre de este espacio en pleno verano como hacer lo propio con el acueducto romano que preside el centro de su ciudad.

Ampliar Estado actual de las obras en el entorno de la escultura. D. Arienza

El motivo de este vallado son las obras que se están llevando a cabo en las antiguas baterías de defensa situadas justo bajo el Elogio, con financiación de los fondos europeos, para su apertura al público como centro de interpretación, y que incluyen entre los trabajos necesarios para ello la impermeabilización del terreno. Los trabajos comenzaron a mediados de diciembre, con un plazo de ejecución de ocho meses que se prolongaba hasta el 13 de agosto. Hoy, no obstante, la junta de gobierno aprobará una ampliación del mismo en dos meses, hasta el 13 de octubre.

Las lluvias ralentizaron las obras

El Ayuntamiento atiende de este modo una petición de la constructora, Ovinorte, que recuerda que el movimiento de tierras en la zona del Elogio no pudo comenzar hasta mayo –la autorización se concedió el 21 de abril–, para no afectar al turismo durante las navidades y la Semana Santa, ni a las actividades de danza programadas junto a la escultura dentro del programa 'Escena Xixón' de la Fundación Municipal de Cultura. La empresa añade otros problemas como unas condiciones meteorológicas desfavorables que impidieron que en las últimas semanas el ritmo de obra no fuera el esperado.

El acuerdo incluye la suspensión parcial de las obras en el entorno de la pieza de Chillida –seguirán en marcha el resto de trabajos en el interior de las baterías– desde este viernes hasta el 10 de agosto «para posibilitar su utilización durante los diferentes eventos veraniegos», empezando por el Festival Aéreo que tendrá lugar este fin de semana y que ofrece en el Cerro «un lugar propicio para que el público disfrute del evento». Además, del 10 al 15 de agosto los trabajos deberán detenerse por completo, también los que se llevan a cabo dentro de las baterías, para la preparación del espectáculo pirotécnico de la Noche de los Fuegos.