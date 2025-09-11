El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Avance del proyecto presentado hace meses por Adif. E. C.

Adif justifica el retraso del proyecto de la intermodal en una mejora de su integración

El documento ahondará en el detalle de las fases para un aparcamiento en superficie y de una nueva glorieta en Carlos Marx

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:33

La modificación del contrato para la redacción del proyecto de la estación intermodal de Gijón aprobado por Adif, que ha supuesto una ampliación de tres ... meses en el plazo de entrega –la nueva fecha es finales de enero– y un incremento de costes de 461.978 euros –lo que eleva el precio total hasta los 4,8 millones–, responde según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a su intención de «desarrollar un proyecto aún más completo y reforzar la integración de la futura estación en el entorno».

