Adif justifica el retraso del proyecto de la intermodal en una mejora de su integración

La modificación del contrato para la redacción del proyecto de la estación intermodal de Gijón aprobado por Adif, que ha supuesto una ampliación de tres ... meses en el plazo de entrega –la nueva fecha es finales de enero– y un incremento de costes de 461.978 euros –lo que eleva el precio total hasta los 4,8 millones–, responde según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a su intención de «desarrollar un proyecto aún más completo y reforzar la integración de la futura estación en el entorno».

El organismo dependiente del Ministerio de Transportes explica que la ampliación del alcance de estos trabajos «permitirá incorporar al diseño de la estación espacios para instalaciones técnicas» relacionadas con los sistemas de comunicación de la propia Adif, pero también «definir en profundidad las fases de construcción de las zonas de aparcamiento en superficie», así como «una nueva glorieta para la mejor integración del proyecto en la calle de Sanz Crespo».

Por otra parte, el documento se adecuará «a la evolución y cambios registrados en este tiempo en distintas normativas relativas a infraestructura, energía ferroviaria y estaciones subterráneas». Y es que ya han pasado casi dos años y medio (mayo de 2023) desde que se formalizó con la Unión Temporal de Empresas formada por el estudio de arquitectura B720, Esteyco y Geocontrol el contrato para redactar tanto el proyecto básico como los proyectos constructivos de los diferentes elementos que forman parte de esta compleja obra, cuya primera fase será el derribo del viaducto de Carlos Marx y la reurbanización de ese entorno.

Adif defiende en definitiva que la modificación del contrato «permitirá reforzar el carácter integral del proyecto y que cuente con el máximo grado de detalle, pero también que presente una configuración global desde el punto de vista técnico, económico ambiental y además integrado en su entorno». La futura estación tendrá los andenes de cercanías soterrados y los de ancho métrico y larga distancia en superficie, pero bajo una cubierta transitable que unirá Moreda con El Polígono.