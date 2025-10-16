Administraciones y empresas, aliadas en la innovación tecnológica y la digitalización Principado de Asturias, Ayuntamiento de Gijón y Telefónica coinciden en la importancia de evitar la brecha tecnológica y de captar talento

Invertir en innovación es una «responsabilidad» de las empresas y una «obligación» para las administraciones públicas. Unas y otras han de ser aliadas en ese objetivo común de la digitalización, un objetivo capaz de abrir nuevas vías de negocio y de empleo pero que no está exento de dificultades. Así lo pusieron de manifiesto la directora de Soluciones Sectoriales y Energía de Telefónica, Micaela Martelli; el director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado de Asturias, Javier Fernández, y la directora general de Innovación y Promoción del Ayuntamiento de Gijón, Patricia García Zapico. Los tres participaron en la mesa redonda 'Conectividad, tecnología y economía azul' en el marco de la jornada del Foro NextSpain organizado en Gijón por Vocento grupo editorial al que pertenece EL COMERCIO.

Entre los retos de ese futuro digital, más innovador y sostenible, mencionaron el de diseñar una innovación tecnológica que genere «la menor desigualdad posible» entre los usuarios o el de ser capaces de inculcarla «en la cultura de la organización» para aprovechar su máximo potencial. También el de captar y retener talento, «porque cada vez es más complicado encontrar personas que nos ayuden en esa digitalización», comentó Martelli.Para Javier Fernández, «la clave, hoy, está en el dato». En la correcta gestión y explotación de la información objetiva que aportan los datos.

A la hora de hablar de ejemplos concretos de transformación digital, la directora de Soluciones Sectoriales y Energía de Telefónica se refirió al caso de una de las principales empresas productoras de rodaballo y lenguado a la que están ayudando en la transformación digital de sus procesos internos para ser más eficiente. «Está tratando de triplicar sus ventas y necesita entender cómo va a ser esa demanda de producción a futuro». Herramientas como la inteligencia artificial y el machine learning son la clave.

Telefónica, ahondó Martelli, desarrolla redes 5G capaces de facilitar la conectividad en zonas costeras y marítimas, las más complejas. Así, «estamos trabajando en desarrollar diecisiete nodos Edge en todo el territorio español, que permiten el almacenamiento y gran capacidad de procesamiento de datos fuera del ámbito del cliente, pero a la vez cerca de él». Uno de esos nodos estará en Asturias.

Gemelo digital

El Principado, explicó Javier Fernández, está construyendo un 'Gemelo Digital del Territorio', una herramienta que permitirá «tomar decisiones estratégicas basadas en datos» –tanto históricos como datos en tiempo real– mediante la utilización de la inteligencia artificial. Para que se entienda: «Que cuando alguien viniera a Asturias a proponer un gran proyecto, de construcción, de un operador logístico o de lo que sea, fuésemos capaces de coger las variables de ese proyecto, meterlas en nuestro gemelo digital y extraer las consecuencias socioeconómicas, de movilidad, de empleo, que eso puede generar en la región».

El Ayuntamiento de Gijón, por su parte, está ultimando la nueva ordenanza de entornos transformadores, con la que quiere responder a «retos actuales y de futuro» en una colaboración público-privada. A las empresas les permitirá «desarrollar sus productos y servicios» en un entorno de pruebas «real y controlado», como es la ciudad. Y a la administración local, «estar muy cerca de desarrollos tecnológicos que no están en el mercado».