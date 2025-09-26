De un chigre sidrero a los clásicos certámenes ganaderos: Agropec, la fiesta del campo, vuelve a Gijón El recinto ferial Luis Adaro vuelve a acoger este fin de semana la cita donde lo rural toma el protagonismo: «Es el mejor escaparate para presumir de lo nuestro»

Autoridades, representantes de la Cámara de Comercio de Gijón y expositores junto a una vaca frisona en el pabellón central del recinto Luis Adaro.

Jana Suárez Gijón Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:28 | Actualizado 17:43h.

Es la fiesta del campo para visitantes y participantes y se celebra en Gijón un año más. La 39ª edición de Agropec, la feria de referencia del sector agrícola, pesquero, ganadero y forestal que se desarrolla hasta mañana en el recinto ferial Luis Adaro «es un punto de encuentro para ganaderos, agricultores, profesionales de los sectores primarios y grupos de amigos y familias que se acercan a la feria para reconocer las tradiciones y la labor de quienes cuidan nuestra tierra». Así lo destacaba este viernes el concejal Abel Junquera coincidiendo con su inauguración.

«Es el mejor escaparate para degustar y comprar nuestro campo», defendía por su parte la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López. Como novedad este año, además de repetir la ludoteca infantil, la feria cuenta con un chigre sidrero, representado por Valdesoto, sorteos, foodtrucks y un increíble mercado agroalimentario. «Tenemos muchas ganas de presumir de lo rural», defendía López. Los asistentes podrán disfrutar también de una exposición de huertas tanto profesionales como familiares.

Por supuesto que habrá concursos y certámenes ganaderos, que son ya todo un clásico y en los que participan 1.600 animales. «Son el gran atractivo, con el que estoy seguro de que volveremos a batir récord de participación», destacó Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón.

Pero es que aún hay más. En Agropec tienen cabida exposiciones tan interesantes como la de 'Del residuo al recurso: historias que dan la vuelta al campo'. Una muestra de la Caja Rural de Asturias en la que «descubrimos el segundo o incluso tercer uso que pueden tener los residuos del sector primario, como por ejemplo la magaya», cuenta Fernando Martínez, presidente de la entidad bancaria. Asimismo Caja Gijón la Rural se centrará en los incendios acontecidos recientemente, «mostraremos cómo el cambio climático y el abandono de los bosques son graves problemas que hay que atacar», detallaba su presidente, José Ramón Fiaño.

Mejorar el control lechero

Ascol dará a conocer nuevos datos sobre la cetosis. «Buscamos soluciones para que las explotaciones sean más rentables y mejorar el control lechero», comentaba Sofía Alday, directora gerente de Conafe. «Estuvimos inmersos en un proyecto para ser capaces de detectar la cetosis de las vacas en el primer periodo postparto. La cetosis es un problema alimenticio que ocasiona una serie de trastornos a los animales, engrasándoles en hígado y que repercute en la producción de leche y en la fertilidad de cara a los siguientes partos», añadía José Emilio García, presidente de Ascol.

El horario de la feria es de 11 de la mañana a ocho de la tarde y la entrada tiene un precio de 2,80. Es gratis para los menores de 12 años.

Concursos y certámenes nacionales y de razas autóctonas

Entre las actividades que se realizarán, destaca el 45 Concurso Nacional de Raza Frisona de la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (Conafe). En él, participarán en torno a 210 ejemplares de 64 ganaderías españolas (26 de Asturias, 15 de Cantabria, 6 de Cataluña, 9 de Galicia, una de Navarra, otra del País Vasco y una de Castilla y León). El concurso se celebrará el sábado. A las 10 horas dará comienzo la valoración de terneras y novillas y, a partir de las 15 horas, de vacas adultas. Para ello, el certamen contará con el juez internacional gallego Santi Souto, que también juzgará el XXIV Campeonato Nacional de Manajedores de CONANFE, que se celebrará el domingo a las 10.30 horas.

Además, tendrá lugar el 35 Concurso Nacional de la Raza Parda Alpina en el que participarán 64 ejemplares. En lo que respecta a las ovejas, el sábado a las 17 horas, será el V Concurso de Oveya Xalda, con 12 ganaderías y 120 animales y el XIV Concurso-Exposición de Ovejas de Raza Suffolk, el sábado a las 16 horas. En este caso, participarán 30 animales. En el apartado de aves, se celebrará la 21 Feria Internacional 'Villa de Gijón'. Asimismo, EL COMERCIO entregará los Premios Agroalimentarios de Asturias el viernes 26 a las seis de la tarde.

En lo que respecta a la huerta, se celebrará el 46 concurso de la Huerta Asturiana, donde habrá 21 participantes en la categoría profesional y 13 en la categoría familiar.

La feria coincide con la celebración del Salón de les Sidres de Gala (SISGA), por lo que el sábado, con la entrada, se dará una invitación para degustar las distintas sidras que habrá en este espacio.