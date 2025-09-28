«Los niños tienen que mantener la ilusión para tener un futuro de buenos ganaderos»

Foto de familia de los niños y jóvenes participantes en el campeonato de manejadores.

Eva Hernández Gijón Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:24

La 39 edición de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec) cerró este domingo sus puertas con un significativo número de asistentes, nada menos que 79.882. El éxito quizás reside en la cantidad de actividades que ofrece la feria. Desde concursos hasta talleres infantiles, degustaciones, exposiciones o mercadillos con productos artesanales y ecológicos.

Los ganadores Manejadores. Xabier Montes (categoría senior); Andrea Otero (junior) y Noa Díaz, Emma Rodríguez e India Entrecanales (infantil).

Huerta asturiana. Lucía Braña (mejor lote de hortalizas y lote más original), María Dolores Álvarez (mejor lote de fabes y mejor lote global), José Antonio Rubiera (lote de frutas) y María Estrella Gómez (mejor lote de manzanas).

La jornada del domingo dio comienzo con el XXIV Campeonato Nacional de Manejadores. En la categoría senior, Xabier Montes, de la ganadería gallega Casa Do Rei, consiguió el primer puesto. Participante desde los nueve años en numerosos concursos y ganador de «muchos» premios, bromeaba con que «uno más nunca viene mal». ¿Un consejo para quien quiera triunfar en el manejo de ganado? «Tener mucha constancia», apuntaba.

La ganadora del año pasado, María Otero, de la ganadería gallega Fontixón, se quedó en esta ocasión con la plata. El tercer puesto lo ocupó Asier Fernández, de El Perrito, en Tineo. En la categoría junior ganó Andrea Otero, también de Fontixón. Y en infantil tres premiadas compartieron el primer puesto: las asturiana Noa Díaz (Casa El Caminero) y Emma Rodríguez (Casa Flora) y la cántabra India Entrecanales (Cudaña).

El encargado de juzgar a los manejadores fue el juez internacional gallego Santiago Souto, al que esta última decisión se le hizo «muy difícil» porque «hay un gran futuro. Hay que mantener la ilusión de los niños para que el día de mañana tengamos realmente buenos ganaderos con un gran porvenir y con una gran profesionalidad para hacer mas rentables nuestras explotaciones», dijo al público.

Ampliar Ganadores del concurso de productos de la huerta en Agropec 2025. Ucha

Y de los animales, a los productos de la tierra. Por la tarde se entregaron los premios del concurso de la huerta asturiana. La ganadora por el mejor lote de hortalizas y el lote más original fue Lucía Braña. María Dolores Álvarez recibió el premio al mejor lote global y el mejor lote de fabes. El mejor lote de frutas fue para José Antonio Rubiera y María Estrella Gómez consiguió el mejor lote de manzanas.

