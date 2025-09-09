El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Damián Arienza

Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso

Los vecinos de la calle Los Pedregales alertaron a la Policía, que ya trabaja con la descripción del delincuente

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:08

Alarma en el barrio gijonés de Laviada después de que los vecinos de la calle Los Pedregales sorprendieran a un ladrón forzando la puerta de un piso. Los hechos ocurrieron poco después del mediodía. El hombre, al parecer, había provocado ya daños en la puerta de una de las viviendas del número 3 de la citada calle cuando fue sorprendido por un vecino, quien alertó rápidamente a las fuerzas de seguridad.

Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar en poco minutos, si bien el delincuente ya había huido. La investigación corre a cargo de la Brigada de la Policía Judicial de la Comisaría de Gijón, que ya trabaja con la descripción del ladrón, aportada por los testigos. Tratan ahora de determinar si es miembro de un grupo itinerante especializado en robos en domicilios y si está relacionado con otros episodios similares perpetrados en Gijón en los últimos tiempos.

«Tenemos miedo porque esto fue a plena luz del día y con mucha gente por la calle… Lo peor ya no es lo que te lleven, es el susto de que te entren en tu propia casa», lamenta una vecina de Laviada.

