Los bomberos, en la finca incendiada este miércoles junto al poblado de Santa Bárbara. E. C.

Alarma y preocupación en Santa Bárbara, en Gijón, por un nuevo incendio junto al poblado

Los vecinos llevan tiempo reclamando la limpieza de las fincas pendientes de urbanización que rodean sus viviendas

E. C.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:48

Un nuevo fuego en una de las fincas pendientes de urbanización en el entorno del poblado de Santa Bárbara, en Gijón, causó este miércoles la alarma entre los vecinos, dada la proximidad de las llamas a una de las casas. De hecho, hasta la llegada de los bomberos fueron los propios vecinos quienes tuvieron que tirar de manguera para evitar que el fuego afectara a las viviendas. «Es la tercera vez que pasa este verano», señala el presidente de la asociación vecinal del poblado, Ángel Pérez, quien recuerda por otra parte que llevan tiempo reclamando al Ayuntamiento de Gijón que se haga cargo de la limpieza y conservación de estas fincas. «Hace poco conseguimos finalmente que nos respondieran, diciendo que ya tenían identificados a sus propietarios y que iban a pedirles la limpieza pertinente». Sin embargo hasta el momento lo único con lo qeu se han encontrado han sido varios conatos de incendio, como el de este miércoles, «que pudo ser muy grave». Pérez recuerda que el futuro próximo de estos terrenos es la construcción de viviendas, «pero mientras tanto parece que nadie hace nada para que dejen de ser un problema y un peligro para nuestras casas».

