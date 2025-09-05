El Albergue Covadonga monta una 'folixa' por el Día de Asturias Hubo música y picoteo, una rifa del ramo y una llamada a la solidaridad por parte de 'Floro' y una usuaria: «Necesitamos vivienda y trabajo»

Uno de los ganadores de la rifa del ramo, realizada por el Día de Asturias en el Albergue Covadonga.

María Agra Gijón Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:39

Por primera vez en sus 37 años de historia, el Albergue Covadonga, en Gijón, se sumó este viernes a las celebraciones por el Día de Asturias. Lo hicieron por adelantado para reflexionar sobre la región, sus valores y sus costumbres, convencidos de que la solidaridad es necesaria y que un nuevo mundo es posible.

«Decía Víctor Manuel que somos una raza indomable. No sé si acertó o no, pero lo que sí sé es que somos un pueblo acogedor y abierto a cualquiera que quiera acercarse a nosotros», destacó Luis Manuel Flórez, 'Floro', uno de los patronos del Albergue. «Se vio en los años 60, cuando vino gente de tantos lugares de España a trabajar en la minería y en las familias de las cuencas mineras que vinieron a Gijón a trabajar en la recién creada Ensidesa, en busca de esa esperanza y ese trabajo que tanto se necesitaba», añadió.

Algo similar a lo que se está viviendo actualmente en la entidad. «Estamos aquí para acoger, cuidar y confortar, pero no podemos cronificar la vida de las personas», remarcó Floro. «Hay que ayudar a insertar a la gente y estamos trabajando muy en serio por dar esa alternativa, pero necesitamos vivienda y trabajo».

Estand con objetos elaborados por los usuarios que participan en los talleres del Albergue. El exconcejal socialista Luis Manuel Flórez, 'Floro', durante su intervención. Detrás, la directora del Albergue Covadonga, Elena Suero. Covadonga, una de las usuarias del Albergue Covadonga, comparte su experiencia vital. Uno de los ganadores de la rifa del ramu, con su pan, toma un culín de sidra sin alcohol.

Tras él, compartió su experiencia y perspectiva una de las usuarias y después guardaron un minuto de silencio por las personas fallecidas este año en la calle, con «especial recuerdo a Valentín, Susana y Tonín», señaló la directora del Albergue, Elena Suero. A ritmo de gaita y tambor, la 'folixa' siguió con una rifa del ramo y una comida en el patio en comunidad y regada con sidra (sin alcohol) asgaya.