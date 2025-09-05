El Albergue Covadonga monta una 'folixa' por el Día de Asturias
Hubo música y picoteo, una rifa del ramo y una llamada a la solidaridad por parte de 'Floro' y una usuaria: «Necesitamos vivienda y trabajo»
Gijón
Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:39
Por primera vez en sus 37 años de historia, el Albergue Covadonga, en Gijón, se sumó este viernes a las celebraciones por el Día de Asturias. Lo hicieron por adelantado para reflexionar sobre la región, sus valores y sus costumbres, convencidos de que la solidaridad es necesaria y que un nuevo mundo es posible.
«Decía Víctor Manuel que somos una raza indomable. No sé si acertó o no, pero lo que sí sé es que somos un pueblo acogedor y abierto a cualquiera que quiera acercarse a nosotros», destacó Luis Manuel Flórez, 'Floro', uno de los patronos del Albergue. «Se vio en los años 60, cuando vino gente de tantos lugares de España a trabajar en la minería y en las familias de las cuencas mineras que vinieron a Gijón a trabajar en la recién creada Ensidesa, en busca de esa esperanza y ese trabajo que tanto se necesitaba», añadió.
Algo similar a lo que se está viviendo actualmente en la entidad. «Estamos aquí para acoger, cuidar y confortar, pero no podemos cronificar la vida de las personas», remarcó Floro. «Hay que ayudar a insertar a la gente y estamos trabajando muy en serio por dar esa alternativa, pero necesitamos vivienda y trabajo».
Tras él, compartió su experiencia y perspectiva una de las usuarias y después guardaron un minuto de silencio por las personas fallecidas este año en la calle, con «especial recuerdo a Valentín, Susana y Tonín», señaló la directora del Albergue, Elena Suero. A ritmo de gaita y tambor, la 'folixa' siguió con una rifa del ramo y una comida en el patio en comunidad y regada con sidra (sin alcohol) asgaya.
