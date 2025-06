«El Puerto ha cedido en su postura con la franja de Naval Azul para evitar una atasco judicial»

Luis Manuel Flórez, 'Floro' (Tuilla, Langreo, 1954) hizo efectiva el pasado miércoles su renuncia al acta de concejal socialista, tras dos años en la ... oposición municipal, en un Pleno en el que se emocionó y del que dice que se lleva «un recuerdo imborrable». «Fueron muy condescendientes con mi persona y agradezco a todos los compañeros de Corporación el cariño recibido y el aplauso tan largo, que es lo que me llevo. Esa respuesta unánime está en consonancia a cómo me gusta ser, porque creo que se trabaja más unidos que separados», señala el expresidente de Proyecto Hombre en su despedida.

-Qué balance hace de su paso por el Ayuntamiento. ¿Valió la pena haberse metido en harina política?

-Claro que mereció la pena. En este tiempo he crecido como persona y he tenido la oportunidad de conocerme un poco más. Han sido dos años para mí muy novedosos, muy intensos y en algún momento con situaciones que me podían desbordar. Es verdad que en todo este proceso he contado con un grupo de amigos y compañeros, que es el grupo municipal socialista, a los que nunca agradeceré lo suficiente todo lo que me han arropado y apoyado.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de su etapa como concejal?

-Lo mejor ha sido tener la oportunidad de ver Gijón, la ciudad a la que llegué en 1969 y a la que debo muchísimas cosas, desde un ventanal más amplio. Yo en estos dos años como dije en el Pleno he tenido la oportunidad de cuidar de Gijón. Cierto es que me he centrado más en lo social, en el contacto con los vecinos y las ONG, que es más lo mío. Yo soy más de pisar la calle y estar con las personas, de escucharlas y tomar nota de sus necesidades y carencias. Para mí ha sido un privilegio conocer a fondo la ciudad e intentar hacer algo por ella desde las limitaciones que tiene estar en la oposición. Y aquello que más me ha costado ha sido el debate, el conflicto y la tensión de los posicionamientos políticos de unos y de otros.

-La alcaldesa Carmen Moriyón asegura que Gijón vive un proceso de transformación como no se recordaba desde los tiempos de Tini Areces. ¿Qué le parece esa afirmación?

-Yo lo que veo es un Gijón que ha avanzado muy poco donde funciona muchísimo la infografía y donde se nos van dando unos plazos que no se cumplen para ir creando como pequeñas ilusiones. Un ejemplo de ello es Tabacalera. Supongo que es una especie de táctica política, pero yo a Gijón lo veo igual que hace dos años, sin un avance claro, y con una alcaldesa al frente que es una gestora con visión de partido pequeño.

-Una alcaldesa que también enarbola la bandera de Gijón y que ahora reivindica su victoria tras el pulso con el Puerto por la franja de los terrenos de Naval Gijón...

-Hay un refrán que dice que 'dos no riñen si uno no quiere'. Desde que llegó la actual presidenta de El Musel en el Puerto se habla de Gijón y hay compromisos firmes y no solo eso sino que se ofrecieron 7 millones para mejorar ciertos aspectos de la ciudad. Y luego está el equipo de gobierno, que no se ha movido un ápice de su posición. Yo entiendo que cuando se quiere realmente a Gijón y para poder negociar hay que poner algo encima de la mesa. Por eso me parece importante y hay que agradecer al Puerto el paso dado de someter a votación de su consejo la cesión de la franja. Antes de meter a Gijón en un atasco judicial que no sé sabe cuánto va a llevar ha preferido ceder en su postura a pesar de que creen que tienen la razón. Y la alcaldesa por su cabezonería y no saber negociar ha perdido casi 12 millones para la ciudad, incluidos los que pagó por la parte de los terrenos de Naval Gijón, que les podían haber sido cedidos como ocurrió con las playas y otra serie de cosas en la época de Tini Areces.

«Dolor» por los casos de corrupción

-Usted da un paso atrás en un momento muy delicado en clave nacional para el partido de que es afiliado con el estallido del 'caso Cerdán' y la acumulación de causas judiciales relacionadas con la corrupción. ¿Cómo cree que repercutirá en el electorado?

-Lo de Madrid de ayer me duele mucho porque en política es necesaria la ética. La política necesita de credibilidad y de gente honrada y trabajadora. Y la hay, hombre, la hay. La pena es que en estas cosas que ocurren por uno pagan cientos y por otro lado estamos en un momento donde no nos podemos permitir ni un paso atrás en materia democrática porque están avanzando las ultraderechas por toda España y Europa. Los que ya peinamos alguna cana sabemos lo mucho que costó conseguir la democracia, pero ahora ya hay muchas generaciones que no se han enterado de que hubo una dictadura y falta de libertad en este país. Tenemos una joya que es la democracia y para no perderla tenemos que hacer creíble que somos capaces de luchar por mejorar la situación de las personas desde una ética. Yo por eso me solidarizo totalmente con mi secretario general, Pedro Sánchez, y siento el dolor que esto pueda causar a muchísima gente que ha luchado honradamente por mejorar la vida de las personas. Yo creo que ya tenemos una madurez democrática en España suficiente para saber discernir y darse cuenta de que unos pocos, por muy altos cargos que sean, no pueden enturbiar y estropear lo que está haciendo el Gobierno de España y los avances que hemos conseguido.

-¿En qué situación se encuentra el partido en Gijón y cómo cree que llegará a la próxima cita electoral?

-Estamos hablando de un partido histórico y veo buenos mimbres para el futuro. Yo entré en un momento en que se estaba poniendo en marcha un nuevo proyecto y ese proyecto encabezado por Monchu García como secretario general está ya superconsolidado tras el último congreso en que revalidó su cargo. Creo que también hay una ejecutiva muy potente. Podemos hacer las cosas bien, mal o regular pero desde luego en el partido hay una preocupación y un compromiso por Gijón permanentes. A mí me tocó defender como candidato a la Alcaldía un gran programa electoral y después ganamos y no gobernamos. Y estoy seguro de que llegado el momento tendremos de nuevo un gran cabeza de lista y un gran programa para salir a competir en las elecciones de 2027.

-¿Cómove a los socios de gobierno de centroderecha?

-Yo los veo como empezaron: divididos. Siguen cada uno por su lado y son dos gobiernos en uno. Además siguen sustentándose en los réditos que les ha otorgado un tránsfuga.

-¿Cómo vislumbra el Gijón del futuro en el que le gustaría que crecieran sus cuatro nietos?

-Con algún parque atechado para los críos (risas), que fue mi último ruego como concejal. Ya en serio me gustaría tener salud para ver esa estación intermodal de Moreda terminada y disfrutarla y también para ver un metrotrén que funciona y donde no tengamos que pagar por mantener ratones. Y desde luego también quiero alcanzar a ver una avenida Príncipe de Asturias totalmente humanizada, donde la gente pueda disfrutar de algo que hoy es un peligro si te pones a andar por ella. También aspiro a una ciudad donde podamos respirar lo más sanamente posible, y no solo en la zona oeste donde resido, y me gustaría ver la ZALIA sin un metro cuadrado libre llena de empresas transformadoras y con un Puerto de Gijón siendo uno de los motores económicos de Asturias.

-¿A que va dedicar Floro su tiempo de jubilado a partir de ahora?

-Voy a retomar la escritura sobre la historia de Proyecto Hombre en Asturias y también me pondré con algo sobre mi abuelo, que fue fusilado en la Guerra Civil. También seguiré como patrono del Albergue Covadonga y Proyecto Hombre y seguiré colaborando con el partido en lo que buenamente pueda y necesiten de mí. Y sobre todo me ocuparé de mi familia, a la que me debo también.