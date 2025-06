La despedida de Floro en el Pleno: «Cuidar de Gijón ye lo más grande que nos puede pasar»

Pasados diez minutos de las dos de la tarde, llegó uno de los momentos más esperados de un Pleno municipal que había arrancado a las ... diez de la mañana de este miércoles. Era el último punto del orden del día, en el que correspondía la toma de conocimiento de la renuncia al cargo de concejal de Luis Manuel Flórez García, Floro, el portavoz del grupo socialista, decisión anunciada hace tres semanas. Tras unas palabras cargadas de sentimiento y emoción para dar las gracias a sus compañeros de Corporación, Floro recibió el unánime reconocimiento de todos los grupos políticos, así como de la regidora, Carmen Moriyón, que elogió su quehacer politico y su talante.

Cuando la alcaldesa le cedió la palabra, cogió aire para decir que no sabía muy bien por dónde empezar y la emoción ya afloraba en su voz y en sus ojos. Cogió aire de nuevo y se arrancó poniendo de manifiesto que «cuando empezamos el mandato no conocía ni al 50% de la Corporación y hoy marcho de aquí con una foto de todos vosotros en la cabeza». Describió los dos años vividos en el Ayuntamiento como un período de aprendizaje, «sin saber muy bien qué hacer algunas veces». «Aprendías una cosa y aparecían otras 80 que no sabías y encima con el cargo de portavoz, otru problema», bromeó Floro. «Me voy con la mochila con todos vosotros y no es un momento fácil, es emotivamente muy difícil», explicó con la voz casi quebrada y con la portavoz adjunta Carmen Eva Pérez, a su lado, ya a lágrima viva.

«Fueron dos años para vivir de cerca la política local y después de tratar toda la vida con políticos desconocía cómo iba esto y, aunque hubo momentos duros y difíciles, os quiero decir que fuisteis compañeros que me arropasteis», decía Floro, cuando emocionado no pudo continuar y la Corporación le dedicó un sentido aplauso para permitir que cogiera aire.

«Dicho esto, ¡qué voy decir! Cuidar de Gijón ye lo más grande que nos puede pasar a cada uno de nosotros», exclamó, para incidir en el «privilegio y honor que nunca pensé que iba a tener», como concejal del Ayuntamiento. «Me cayó un poco de lado, ya en la etapa de jubilación, pero ahora de aquí salgo ya para jubilarme», aseguró. «La vida nos va colocando en distintos lugares y tengo varios frentes a los que dedicar tiempo», argumentó, en relación a los motivos que le han llevado a apartarse de la política a mitad del mandato.

«Yo primero veo persones y luego sigles y quiero pediros disculpas si os molesté en algo», lanzó a sus compañeros de Corporación, a los que espera «seguir viendo por ahí», porque «ahí estaré y Gijón podrá seguir contando conmigo». Sus últimas palabras desde el escaño municipal fuera para dar las gracias a todos, con especial dedicación también a los empleados del Ayuntamiento. A todos deseó salud «para seguir cuidando de Gijón, que es para lo que nos pusieron aquí los gijoneses». Con todos sus compañeros de Pleno en pie dedicándole un sonoro y prolongado aplauso, Floro tuvo que interrumpir para bromear con que «¡cómo sigáis así, quédome!».

Tomó la palabra entonces la alcaldesa para agradecer «el servicio a Gijón» del portavoz socialista en «un desempeño con la mejor voluntad e intención». «No es un hombre de conflicto y hay que hacerlo ver y que Gijón y yo en su nombre se lo agradezca», dijo solemne la alcaldesa. Más informal fue la intervención del resto de portavoces, como la de Olaya Suárez, de Podemos, que recordó cómo presidió la mesa de edad con Floro el día de la constitución del nuevo Ayuntamiento. «Aquí tienes una compañera para siempre», dijo, tras elogiar su actitud en los plenos y en toda la actividad municipal.

Javier Suárez Llana, de IU, puso de relieve que «es la primera vez que tenemos como concejal y portavoz a un galardonado con la Medalla de plata de la ciudad». «Dice mucho de tu trabajo por esta ciudad», le dedicó, antes de incidir en el agradecimiento por su «amabilidad, tener siempre la mano tendida y una sonrisa».

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, también le agradeció «su cordialidad y cercanía, y eso ya a nivel personal elevado al cuadrado o al cubo». Destacó la concejala de Floro que «es una persona con la que se puede tener trato, que es algo muy difícil para mi grupo político en esta Corporación».

«Poco más se puede decir», señaló la vicealcaldesa y portavoz del PP, Ángela Pumariega. «No te conocía personalmente, pero quiero agradecer tu paso por la política porque siempre has trabajado desde el respeto, la cercanía y es importante que existan personas como tú», argumentó. Para el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, se va alguien que «siempre ha buscado una salida cómoda para todos». «Eso lo hemos aprendido todo de ti», le dedicó el concejal de Foro, que destacó que «he tenido en frente en este Pleno una cara amable». «Todos somos personas y luego concejales, pero en tu caso más», le dedicó Martínez Salvador.

Para cerrar el Pleno tomo la palabra la alcaldesa, que para romper un poco la emoción de la despedida bromeó al pedir a Floro y a todos los concejales que permanecieran en sus sitios. «No te vas a librar de un último servicio», le dijo, pues tocaba la celebración de las juntas generales de las empresas municipales Divertia, Promoción Empresarial y Turística de Gijón, EMVISA, Emulsa y EMA.