«Ni a esta alcaldesa ni a su gobierno le da instrucciones de actuación nadie de su partido» 01:38 Carmen Moriyón exhibe el dossier con los informes sobre el 'caso Enredadera' encargados a once servicios municipales. / JORGE PETEIRO Moriyón defiende la limpieza del Ayuntamiento en el 'caso Enredadera' y dice que «respondemos de nuestros actos, no de propósitos de terceros» IVÁN VILLAR GIJÓN. Viernes, 17 agosto 2018, 02:14

Carmen Moriyón, sin nombrarle, se mostró ayer rotunda frente a las acusaciones de la oposición sobre la posible influencia del secretario general de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos para facilitar reuniones del personal municipal con los empresarios implicados en el 'caso Enredadera'. «Me preguntan si algún alto cargo de Foro ha tratado de introducir una trama corrupta en el Ayuntamiento y mi respuesta es claramente que no. Ya expliqué en la junta de portavoces, faltando a la sintaxis pero sin faltar a la verdad, que, en este Consistorio, Foro somos yo. Dicho de otra manera: ni a mí ni al equipo de gobierno que dirijo le da órdenes ni instrucciones de actuación nadie de mi partido ni de ningún otro ente u organismo», afirmó la regidora en el Pleno extraordinario celebrado ayer para tratar sobre la posible relación de Gijón con este caso. Moriyón aseguró que el gobierno municipal «va a responder por los actos que realice, no por los propósitos que alberguen terceras personas que alardeen en sus conversaciones de tener interlocutores» con la administración municipal. Y añadió, a raíz de las transcripciones recogidas en el sumario, que en el caso concreto de Ángel Luis García 'El Patatero' «con mucho tino no se acercaba al Ayuntamiento, pues parece que pretendía trabajar en la gestión de impuestos, que es algo que hace el Principado y para lo que jamás hemos planteado ningún cambio, y al contrato de Gijón-In (de desarrollo de la ciudad como 'smart city'), que adjudica Red.es (Ministerio de Economía)».

Moriyón recordó que ha pedido informes a once servicios municipales (Secretaría de la junta de gobierno, Intervención, Asesoría Jurídica, Contratación y Compras, Servicios Sociales, Planificación y Modernización, Policía Local, Oficina Municipal de Tráfico, EMA, Emulsa y EMTUSA), de cuyas conclusiones se extraen «que solo hay dos contratos relacionados con esas empresas, cuya adjudicación se rigió por la ley y los pliegos de condiciones y no por la discrecionalidad, y que en este momento no hay requerimiento ni petición de información alguna al Ayuntamiento por parte de ningún juzgado».

A disposición del juez

La alcaldesa anunció que el martes remitió al Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona un oficio en el que da cuenta de todos esos informes y se pone «a su disposición para cuanta información adicional pudiere demandar en aras a nuestro compromiso firme de colaboración con la justicia y a la salvaguarda del buen nombre del Ayuntamiento de Gijón».

Antes de que Moriyón tomara la palabra, compareció también en representación del equipo de gobierno el concejal Esteban Aparicio, quien destacó que la operación policial contra la trama presuntamente dedicada al amaño de contratos incluyó «92 entradas y registros en Ayuntamientos gobernados por PP, PSOE y Ciudadanos», pero no el de Gijón. E ironizó, aludiendo al apodo de uno de los empresarios detenidos, con que el debate local «podría resumirse como el 'no caso Enredadera', porque de él, en Gijón, cero 'patatero'». En relación a las críticas relacionadas con las escuchas en las que aparecen «los máximos responsables políticos del partido al que pertenecemos en Gijón», señaló que «en Foro la autonomía local se preserva y nosotros no recibimos indicaciones de lo que tenemos que hacer». La intervención de Aparicio en el primer turno de palabra fue muy criticada por la oposición, que se refirió a él como «peón» de la alcaldesa y le acusó de actuar «como un abogado en un juicio, cuando no estamos aquí para juzgar a nadie».

Tampoco convencieron sus referencias ni las de la alcaldesa a la independencia de Foro Gijón. «No tengo por qué poner en duda que usted no le hace caso a su secretario general, pero la realidad es que está en un partido cuya presidenta, Cristina Coto, dimitió diciendo que Francisco Álvarez-Cascos no le dejaba tomar ninguna decisión», dijo a Moriyón el portavoz socialista, José María Pérez, quien destacó los «parecidos» del 'caso Enredadera' con el 'caso Gürtel', incluida la presencia del nombre de Álvarez-Cascos en ambos sumarios. «Estoy seguro del buen hacer de los funcionarios. Pero hay elementos que se parecen demasiado a otros. Y cuando el pasado está ahí, con sentencias, lo mínimo que se generan son dudas y suspicacias». Entre ellas, «quién facilitó a los empresarios el teléfono del director económico-financiero del Ayuntamiento, que ni yo tengo».

Lo mismo preguntó el portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, como parte de una batería de interrogantes que quedaron sin responder. Entre ellos, «si con los datos conocidos la alcaldesa no se siente utilizada por la trama de 'Enredadera' o por el señor Álvarez-Cascos». Aurelio Martín, de IU, llegó a preguntarle si Moriyón «pondría la mano en el fuego» por el secretario general de Foro Asturias «y por todo su equipo de gobierno». La alcaldesa respondió entre bromas: «No es que no quiera responderle, pero eso no es una pregunta, es un clásico. Y en este caso, para enredar».