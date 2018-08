Del Fueyo pregunta si Aralia tuvo acceso privilegiado a datos de ayuda a domicilio Los vecinos de La Camocha y las trabajadoras de ayuda a domicilio, protestando en la plaza Mayor. / PETEIRO I. V. GIJÓN. Viernes, 17 agosto 2018, 02:15

El portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez, manifestó en el Pleno sus «serias dudas» en torno a la adjudicación del contrato de ayuda a domicilio a Aralia, propiedad de uno de los empresarios actualmente en prisión preventiva. «Hay muchas cosas que aclarar. Las empresas que estaban, Azvase y Eulen, no se presentaron porque creían que había poco dinero para cubrir el servicio y otras tres se retiraron tras haber registrado su oferta. Aunque lo más sustancial es lo que señala Agustín Lopesino Sousa al justificar su renuncia. Dice que había documentación que no estaba incluida en los pliegos y que solo se pudo consultar cuando había terminado el plazo de presentación de ofertas. ¿Alguna de las dos empresas que continuaron en el proceso tuvo acceso a esa documentación?».

Suárez del Fueyo advirtió de que Aralia «es la empresa del sector que peor paga a sus trabajadores» y añadió que con la rebaja de precios que ofertó en el concurso «estamos comprobando que no puede trabajar y que su funcionamiento es un desastre». Apeló a rescindir el contrato y reiteró su apuesta por la remunicipalización del servicio, «aunque no voy a suscribir la teoría que está circulando de que no se hizo porque ya estaba previsto adjudicárselo a la trama».