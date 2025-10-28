El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandro Calvo compareciendo en comisión en la Junta General del Principado. Álex Piña

Alejandro Calvo: «A día de hoy no existe ninguna venta ni reserva en firme de parcelas en la ZALIA»

El consejero asegura en la Junta General que confía en que antes de que finalice el año se cierre tanto el proceso comercializador de competencia de suelos para grandes proyectos como la llegada de ofertas para el sector R de la fase 1, un lote que lleva va la venta desde junio de 2024

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 18:24

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo aseguró este martes en la Junta General del Principado que a día de ... hoy «no existe ninguna venta ni reserva en firme» de parcelas en la ZALIA. Calvo, no obstante, confía en que «antes de que finalice el año» se cierre tanto el proceso del acuerdo de competencia de suelos como la llegada de proyectos para el sector R de la fase 1 de la Zona Logística. Este segundo lote de parcelas (agrupadas en la misma zona y delimitadas por los viales estructurantes) lleva a la venta desde junio de 2024.

