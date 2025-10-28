Alejandro Calvo: «A día de hoy no existe ninguna venta ni reserva en firme de parcelas en la ZALIA»

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo aseguró este martes en la Junta General del Principado que a día de ... hoy «no existe ninguna venta ni reserva en firme» de parcelas en la ZALIA. Calvo, no obstante, confía en que «antes de que finalice el año» se cierre tanto el proceso del acuerdo de competencia de suelos como la llegada de proyectos para el sector R de la fase 1 de la Zona Logística. Este segundo lote de parcelas (agrupadas en la misma zona y delimitadas por los viales estructurantes) lleva a la venta desde junio de 2024.

Calvo respondió de este modo a una pregunta formulada por el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons sobre la comercialización de suelo industrial en el área gijonesa de San Andrés de los Tacones. El consejero explicó que desde agosto se ha puesto en marcha un acuerdo de competencia para la asignación y reserva de suelo, que permite a empresas nacionales e internacionales presentar proyectos industriales y logísticos alineados con la transición hacia la neutralidad climática y la generación de empleo cualificado. El proceso incluye la presentación de documentación económica y técnica, así como criterios de evaluación cuantitativos y cualitativos.

Calvo precisó que se trata de una comercialización parcial y progresiva del suelo, con un precio mínimo de 102 euros por metro cuadrado, y destacó que existe una comisión evaluadora en la sociedad gestora de la ZALIA que eleva recomendaciones al órgano de gobierno. Calvo confía en que antes de fin de año se cierre esta fase y lleguen proyectos a la ZALIA, aunque ha insistido en que «no hay reserva en firme ni venta formalizada».

Calvo también incidió en que el proceso se realiza con transparencia y siguiendo criterios claros, lo que a su juicio «permitirá en breve la llegada de empresas que consolidarán a la ZALIA como un activo estratégico para Asturias».

Por su parte, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons criticó la gestión, alertando de que aún quedan cuestiones estratégicas para el desarrollo de la ZALIA, como la definición del papel del Estado y de la SEPI, la estación intermodal y la subestación eléctrica. Además puso en tela de juicio la ponderación de proyectos logísticos en las evaluaciones.