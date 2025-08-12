El Principado abre la convocatoria internacional para adjudicar suelo a grandes proyectos en la ZALIA de Gijón

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) ha publicado hoy la convocatoria del procedimiento de competencia para la asignación y reserva de suelo en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) ... , que el gobierno del Principado considera que es una infraestructura estratégica para el desarrollo económico del Principado dentro del Arco Atlántico. El plazo de las empresas interesadas en obtener suelo es de tres meses desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La sociedad que gestiona la ZALIA ha dado este paso tras haber recibido cuatro cartas con manifestaciones de interés por ocupar grandes parcelas por parte de empresas (de entre 45 y 10 hectáreas), si bienla falta de una subestación eléctrica para este ámbito sigue siendo su principal talón de Aquiles y la última previsión es que su construcción por parte de Red Eléctrica Española se retrasará como mínimo hasta 2027. Quiere esto decir que hasta entonces no podrán asentarse en el polígono proyectos que requieran consumos energéticos electrointensivos.

El Principado explica que este nuevo proceso de competencia para la obtención de grandes parcelas, ha sido aprobado por el consejo de administración de ZALIA y se desarrollará de forma abierta y transparente, resaltan desde la Consejería de Movilidad del Principado. «Está dirigido a compañías nacionales e internacionales con proyectos industriales o logísticos que generen inversión, empleo cualificado e innovación, y que contribuyan a la transición hacia la neutralidad climática, de acuerdo con lo que plantea la Ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER)» del Principado.

Desde la Consejería de Movilidad que encabeza Alejando Calvo se detalla que las empresas interesadas deberán presentar los siguientes documentos: documentación general del proyecto, acreditación de solvencia, propuesta de ampliación, proyecto básico visado, memoria económico-financiera detallada, estudios de viabilidad para suelo no urbanizado (si aplica).

Para decidir las adjudicaciones, la ZALIA aplicará distintos criterios, dentro de los que los de la rentabilidad de la venta del suelo para la sociedad pública sólo supondrán un 25% de la puntuación total.

Así, los criterios cuantitativos tendrán un peso del 50%. Se analizará el impacto económico del proyecto, la inversión prevista por metro cuadrado, la generación de empleo, el gasto estimado en la localidad y el plazo de inicio y puesta en marcha. Los criterios cualitativos tendrán un peso del 25% e incluyen la consideración de la iniciativa como proyecto de interés estratégico (PIER), la solvencia técnica, el grado de innovación, la integración logística (puertos y nodos), la capacidad de almacenamiento, automatización, impacto ambiental, consumo energético, uso de energías renovables y eficiencia en el uso de recursos.

La rentabilidad del suelo pesará el 25% restante, como se indicó. El precio mínimo del suelo urbanizado se fija en 102 euros por metro cuadrado, con posibilidad de ajuste de hasta el 36% según inversión, empleo y superficie solicitada. Para suelo no urbanizado, el precio mínimo será de 30 euros por metro cuadrado.

Una comisión evaluadora designada por el consejo de administración de ZALIA analizará las propuestas y elevará una recomendación motivada al órgano de gobierno, priorizando los proyectos más viables, innovadores y con mayor impacto económico y social.

El Principado destaca que la fase 1 de la ZALIA, que suma más de 700.000 metros cuadrados urbanizados y totalmente equipados (electricidad de bajo consumo, agua, saneamiento y telecomunicaciones) está lista para recibir nuevos proyectos. También anuncia que, paralelamente, se trabaja en la planificación conjunta de las fases 2 y tres, los suelos pendientes de urbanizar, con el objetivo de optimizar el espacio disponible y mejorar la conectividad interna para adaptarse a las necesidades específicas de los proyectos seleccionados.

Modificaciones urbanísticas

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, aseguró que en este momento al Ayuntamiento de Gijón «no nos consta que haya ninguna iniciativa empresarial que esté suficientemente madura para requerir modificaciones del planeamiento urbanístico» del ámbito de la ZALIA. De hecho, remarcó que «ni siquiera hay una subestación eléctrica que permita que pueda haber una conexión para una industrial que necesite un consumo eléctrico normal, y mucho menos, electrointensivo». Por ese motivo emplazó al Principado a «centra esfuerzos para solucionar ese déficit de una vez, porque ya llevamos muchos años arrastrándolo, y que al final se pueda hacer un despliegue industrial en la ZALIA».

Preguntado por el cambio en el tamaño de las parcelas, suprimiendo viales secundarios, que obligaría a revisar el plan especial de ese ámbito de San Andrés de los Tacones. Martínez Salvador indicó que «eso puede ser una redelimitación de los espacios, pero depende del alcance», para conocer el plazo necesario para tramitar esa modificación. «En términos general es complicado poner plazos, porque cada modificación es diferente al resto. De momento no tenemos más información».