Terrenos de la ZALIA, en San Andrés de los Tacones, vistos desde el Monte Areo. Damián Arienza

El Principado abre la convocatoria internacional para adjudicar suelo a grandes proyectos en la ZALIA de Gijón

Martínez Salvador pide «centrar esfuerzos en solucionar el déficit de la falta de subestación eléctrica» y dice que en el Ayuntamiento de Gijón «no nos consta que haya ninguna iniciativa que esté suficientemente madura como para requerir modificaciones de planeamiento urbanístico»

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 17:19

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) ha publicado hoy la convocatoria del procedimiento de competencia para la asignación y reserva de suelo en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) ... , que el gobierno del Principado considera que es una infraestructura estratégica para el desarrollo económico del Principado dentro del Arco Atlántico. El plazo de las empresas interesadas en obtener suelo es de tres meses desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

