Alicia Villanueva
«Lo que más valoro de cantar en asturiano son las raíces. Mi abuela y mi bisabuela cantaban estas canciones y me presta conservar ese legado»
Gijón
Viernes, 8 de agosto 2025, 18:46
Lo volvió a hacer. Por tercer año consecutivo, la jovencísima Alicia Villanueva (Bimenes, 2000) ha vuelto a ganar el Concurso de Canción Asturiana de EL COMERCIO en su 43 edición.
–Enhorabuena por el triunfo. ¿Qué supone repetir este galardón tres veces seguidas?
–Fue una sorpresa porque no contaba con ello. Obviamente vas a ganar, pero pensaba que tres veces seguidas ya era mucho, así que estoy muy contenta.
–¿Cómo elige los temas que va a cantar en el concurso?
–Las canciones se diferencian por dificultad. Hay algunas que son a capela, otras con gaita… Dependiendo de la canción, implica más o menos nivel, así que voy de menos a más. Pero hay que darlo todo desde la primera eliminatoria porque suma todo. No basta con hacerlo bien solo al final, implica constancia.
–¿Qué tema destacaría y por qué se decantó por él?
–La más especial fue 'La zagalina' porque me recuerda a mi abuela. Era una de las que ella cantaba, y además es una canción allerana, que también tiene un toque diferente.
–¿Cómo se prepara para este tipo de concursos?
–Sigo yendo a clase, pero poco porque la vida se va complicando. Aun así, tengo apuntadas todas las canciones que he cantado cada año en los concursos y voy comparando, aprendiendo temas nuevos… Al final es algo que ya llevo dentro. No es como si empezara de cero cada vez, pero sí tengo que repasar, calentar y cuidar la voz.
–¿Qué es lo que más valora de interpretar en asturiano?
–Seguramente, las raíces. Son canciones que cantaban mi abuela y mi bisabuela y me presta mucho conservar ese legado. No es que ellas se inventaran las canciones: es que se hablaba así en cada zona y cada cual hacía sus canciones a su manera. Y eso es lo bonito, que cada rincón tiene su riqueza a través de la lengua.
–¿Cómo ve el panorama de la música tradicional asturiana?
–Seguimos necesitando bastante más apoyo. La tonada es algo muy nuestro y sería muy triste que se perdiera. Los concursos ayudan, claro, pero hacen falta más espacios y más visibilidad. El concurso de Gijón tiene un formato genial, porque al ser en la plaza Mayor la gente se para y escucha aunque no sepa lo que es.
–¿Cuál es su siguiente meta ahora?
–Descansar un poco (ríe). La temporada de concursos empieza en octubre y llevamos desde enero sin parar. Son muchos fines de semana viajando por Asturias, así que un parón nunca viene mal.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.