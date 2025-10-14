El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Descarga de elementos navideños esta mañana en los Jardines de la Reina, en Gijón. PARDO

El alumbrado navideño de Gijón empieza en octubre

Operarios de la concesionaria Germán Vizcaíno instalan ya luces y adornos

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 19:11

La iluminación navideña 2025 está ya a la vista en las calles y plazas de Gijón. Al menos, los primeros tendidos, luces y adornos. Operarios de la empresa asturiana Germán Vizcaíno, concesionaria de este servicio, están ya estos días iniciando el despliegue de una iluminación de Navidad que el pasado año arrancó un aplauso generalizado, con especial atención al despliegue de luces y adornos realizado en la plaza Mayor y la del Parchís. Para esta edición, según avanzaron fuentes del Consistorio el mes pasado, habrá un refuerzo prespuestario en torno a un 20% que elevará a 1,45 millones la inversión en este apartado, con el objetivo de llegar a más barrios de la ciudad. Aunque no se concretó aún a cuáles, si fue adelantado que el nuevo paseo marítimo que estará disponible en Naval Azul tendrá algún elemento navideño el próximo mes de diciembre. De momento, en Gijón comienzan a distinguirse adornos por numerosos rincones, como el Muelle, la plaza de la Habana o la calle Eleuterio Quintanilla de El Llano por citar solo unos ejemplos.

Cono navideño instalado ya en la plaza de La Habana, Eleuterio Quintanilla y Pérez de Ayala. PARDO / L. AGRA
