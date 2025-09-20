La ampliación del centro deportivo de La Calzada, en Gijón, costará 2,3 millones e irá en el presupuesto de 2026

Mientras se dilucida la posibilidad de que la zona oeste disponga de nuevas instalaciones para sus clubes deportivos en los terrenos que el Puerto se ... ha comprometido a ceder al Ayuntamiento de Gijón, La Calzada está más cerca que nunca de ver cumplida una de sus históricas peticiones en este ámbito. En la partida de inversiones que el gobierno local ha consignado en el proyecto de presupuesto para 2026, figuran 2,3 millones de euros para la ampliación del centro deportivo del barrio, con una intervención que convertirá las actuales pistas de tenis exteriores del complejo en una nueva instalación para su uso polideportivo. En total, el Complejo Deportivo crecerá un total de 1.866 metros cuadrados

Se llevará a cabo con la construcción de una cubierta y un cerramiento sobre las pistas de tenis. Además, en un lateral, para optimizar el uso de las nuevas pistas deportivas se construirán unos vestuarios y sobre ellos unas gradas para el público de 123 metros cuadrados. El objetivo de este proyecto es generar una intervención que no distorsione ni modifique las cualidades de la edificación ya existente, por lo que se considera una ampliación que genera un nuevo volumen edificado que se adosa al existente.

La actuación se desarrollará en una única planta sobre resante, en la que se construirán las pistas y vestuarios, con una grada sobre estos últimos. La edificación tendrá menor altura que el Centro Deportivo y la zona de contacto entre ambas será la que se usará de paso a las pistas. Esta ampliación contará con un acceso principal a través del edificio ya existente, desde donde se realizará el control de acceso. Habrá dos salidas más para cumplir con las medidas de seguridad y evacuación. Una de ellas será hacia la avenida José Manuel Palacio, lo que permitirá la utilización de la nueva instalación de manera independiente, cuando el Centro Deportivo esté cerrado.

Un proyecto de 2017

El gobierno local recupera para esta ocasión un planteamiento que ya manejó en 2017, cuando se elaboró un primer proyecto, que no se llegó a ejecutar. Un año después, el Club Baloncesto L'Arbeyal y el Club Voleibol La Calzada llegaron a presentaron en el registro municipal unas dos mil firmas a favor de la construcción de un pabellón para la práctica del baloncesto, el voleibol y el tenis de mesa en el complejo deportivo de La Calzada.

La reclamación de ambas entidades estaba apoyada en que se trataba de una de las inversiones aprobadas en el proceso de presupuestos participativos puesto en marcha por el Ayuntamiento en 2016 y que contaba con el respaldo de los cinco grupos de la oposición municipal de aquella Corporación.

En el siguiente mandato, la socialista Ana González proyectó un nuevo complejo deportivo con tres edificios de nueva planta con 4.800 metros cuadrados en total y 11 millones de inversión y estaría ubicado en la parcela municipal donde está el campo que usaba el Rugby La Calzada.