Pistas exteriores del Complejo Deportivo de La Calzada. Jesús Manuel Pardo

La ampliación del centro deportivo de La Calzada, en Gijón, costará 2,3 millones e irá en el presupuesto de 2026

Las pistas polideportivas se construirán sobre las actuales de tenis, y se hará una grada lateral bajo la que se ubicarán los vestuarios

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:49

Mientras se dilucida la posibilidad de que la zona oeste disponga de nuevas instalaciones para sus clubes deportivos en los terrenos que el Puerto se ... ha comprometido a ceder al Ayuntamiento de Gijón, La Calzada está más cerca que nunca de ver cumplida una de sus históricas peticiones en este ámbito. En la partida de inversiones que el gobierno local ha consignado en el proyecto de presupuesto para 2026, figuran 2,3 millones de euros para la ampliación del centro deportivo del barrio, con una intervención que convertirá las actuales pistas de tenis exteriores del complejo en una nueva instalación para su uso polideportivo. En total, el Complejo Deportivo crecerá un total de 1.866 metros cuadrados

