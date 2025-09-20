El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Despliegue de los servicios de emergencia en La Calzada. E. C.

Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario

Bomberos y agentes de la Policía Nacional evitaron que una mujer de 33 años se arrojase desde el tejado de un edificio de la calle Ecuador

O. Suárez

Gijón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:42

Amplio despliegue de los servicios de emergencia en La Calzada, Gijón, para evitar que una mujer de 33 años se arrojase desde el tejado de un edificio. El suceso tuvo lugar en torno al mediodía de hoy sábado en la calle Ecuador. Los bomberos del parque de Roces y varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al lugar alertados por los vecinos y consiguieron acceder hasta el lugar en el que se encontraba y sujetarla antes de que cumpliese con sus intenciones.

Los sanitarios del Servicio de Atención Médico Urgente (SAMU) la atendieron inicialmente en el lugar para luego ser trasladada al Hospital de Jove. La presencia de los bomberos y los agentes de Policía levantaron una gran expectación en el barrio.

