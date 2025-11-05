Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión La agresión ocurrió en un domicilio de la calle Julio, en el barrio de El Llano. El herido fue trasladado al Hospital de Cabueñes

Eva Hernández Gijón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:21

La Policía Nacional interviene en la calle Julio, en El Llano, tras un apuñalamiento. El suceso ocurrió este lunes en torno a las diez de la noche en un piso, dodne convivían el herido y el agresor. Según informan fuentes de la Policía Nacional, un hombre de 46 años habría apuñalado a otro con el que convivía en el domicilio tras una discusión entre ambos. El herido fue trasladado la Hospital de Cabueñes, aunque su estado es leve.

Los primeros en acudir fueron los agentes que, tras acceder al piso y valorar la situación detuvieron al atacante. Tras esto, se dio aviso a los servicios de emergencias, que se hicieron cargo del herido por arma blanca. El apuñalamiento se produjo en la ingle, se trata de un corte limpio y su vida no corre peligro. Fue trasladado al Hospital de Cabueñes, donde se le realizaron distintas pruebas.

El detenido pasará a disposición judicial.