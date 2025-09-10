Arranca el plan de bonos canjeables en Gijón: «Esta campaña incentiva que la gente pueda comprar»

'Cerca de 500 comercios se suman a este programa que permite acumular saldo por adquisiciones de más de 20 euros

Carlota Fernández, dependienta en la tienda de ropa y calzado Backstage, muestra a una clienta las bonificaciones que ofrece la nueva campaña para acumular saldo.

María Agra Gijón Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:57 Comenta Compartir

Desde hace unos años, septiembre se ha convertido en uno de los peores meses para el comercio local junto al temido febrero. El final de las rebajas de verano, la vuelta a la rutina y las temperaturas suaves de entretiempo hacen que las ventas se retraigan un poco «porque la gente va arreglándose» y la época no dista mucho de los descuentos de noviembre por el Black Friday. Por eso, el Ayuntamiento de Gijón ha puesto en marcha, en colaboración con la Unión de Comerciantes, una nueva campaña del programa 'Gijón, compra y vuelve', que arrancó este miércoles con una dotación de 500.000 euros –financiada por el Consistorio– y se prolongará hasta el 11 de octubre.

El funcionamiento es sencillo. Solo hay que darse de alta en la página web gijoncomprayvuelve.es, en la sección soy cliente, y realizar compras a partir de 20 euros en cualquiera de los cerca de 500 comercios adheridos, con las que se acumulará el 25% de lo gastado en saldo promocional (máximo de 200 euros acumulables por persona). El canje del saldo se realizará del 15 de octubre al 15 de noviembre, descontando hasta el 50% de cada compra (con un máximo de 50 euros por ticket).

Volcano Felipe Granda, propietario de la tienda de calzado y moda ubicada en la calle los Moros. Juan Carlos Román Turrones y Helados Federico Verdú Ángeles Arques, una de las propietarias, junto al cartel promocional de la entrada. Juan Carlos Román Calzados Boston El dueño, Miguel Ángel Vidal, confía en el éxito de la iniciativa tras lo bien que funcionó el año pasado. Juan Carlos Román 1 /

«Nos apuntamos ya el año pasado y funcionó muy bien. El cliente quiere rebaja inmediata, pero esto fomenta el consumo al comprar para generar descuentos», valoró Javier García, dueño de la tienda de ropa y calzado Backstage, donde ayer aún no tenían colgado el cartel de la campaña al coincidir con su último día de rebajas. Aun así, habían generado ya dos clientes, si bien consideran que la campaña «empezará a rodar cuando pasen 10 o 15 días, con el boca a boca».

«Deberían hacerlo ilimitado»

Cada comercio podrá canjear hasta 5.000 euros en descuentos, frente a los 2.000 que cubría el programa el año pasado. «Era muy poca cantidad para una tienda como la mía, en la que los productos son caros», indicó Felipe Granda, de la tienda de moda y calzado Volcano, por lo que sugiere que el canje para los establecimientos «deberían hacerlo ilimitado, como los bonos del Principado».

También cree que la campaña debería ser «más sencilla y con más información», algo en lo que coincide Ángeles Arques, una de las propietarias de Turrones y Helados Federico Verdú. Pero «a la gente le gusta acumular saldo para luego poder gastarlo, así que confiamos en que los clientes se vayan adaptando y lo entiendan bien».

Aún es pronto para ver resultados, pero para Miguel Ángel Vidal, de Calzados Boston, lo importante es que «esto incentiva que la gente pueda comprar».