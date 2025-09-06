Arte y diversión en la Cometcon

María Agra Gijón Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:47 Comenta Compartir

Ser otro por unas horas y meterte en la piel de tu personaje favorito de una serie o un videojuego para compartir la experiencia con quienes profesan la misma afición y divertirse. Esa es la base del éxito de los encuentros de cosplayers, que este fin de semana se han dado cita en el recinto ferial Luis Adaro, en Gijón, para disfrutar de la XIII edición de la CometCon, la mayor feria de ocio alternativo de Asturias que ofrece especial protagonismo a este fenómeno de la cultura popular.

Después de calentar motores el viernes, en la inauguración, tocó celebrar el concurso Cosplay Stage, que tuvo lugar en el auditorio del Pabellón Divertia Gaming (el Palacio de Congresos) con un llenazo absoluto. Y es que, para quienes participan en él, significa mucho más que preparar un caracterización para la fecha señalada.

as leonesas Paula López, en la piel de Sundrop, y María Moreira, en la de Moondrop, recrean el videojuego 'Five Nights at Freddy's: Security Breach' antes de participar en el concurso Cosplay Stage. M. A.

«Aparte de divertirme, es una forma de expresar lo que me gusta. Siempre me ha encantado la actuación, el mundo del arte y poder hacer mis cosas manualmente a través de la costura o la pintura», comentaba la leonesa Paula López en la piel de Sundrop, personaje del videojuego 'Five Night at Freddy's: Security Breach', quien aseguró no solo disfrutar de interpretar sino de «que a la gente le guste verme interpretando el papel de un personaje que me gusta tanto», añadió.

Pensar como el personaje

En la misma línea se expresó su amiga María Moreira, que en este caso estaba recreando Moondrop, del mismo videojuego. «Poder coger un personaje que puede ser muy básico y transformarlo en un cosplay con mucho detalle, imaginándome cómo lo haría el propio Moondrop, es algo que a mí me encanta. Me parece muy práctico y muy chulo», remarcó, con los nervios propios de estar viendo la actuación cada vez más cerca.

En muchas ocasiones es el broche a muchas semanas, e incluso meses, de trabajo. Así lo vivieron Paula y María, que «menos la camiseta que llevamos debajo del cosplay, está todo hecho a mano». Se fueron al rastro, buscaron las telas y lo cosieron todo a mano. «También intentamos reutilizar todo lo que se pueda y apañárnoslas, poco a poco, aprendiendo a coser, porque al final aprendes a base de ir haciéndolo», señaló Paula.

Igual de nervioso, pero muy ilusionado, estaba el gijonés Luis Hevia en la piel de Víctor, un personaje del videojuego de rol Fallout. Era su primera actuación en un festival «tan grande» y quería sacar partido a los dos meses y medio de trabajo que invirtió en su caracterización, pero su objetivo era «divertirme, conocer a personas y ver otros cosplays, que es lo que mola».