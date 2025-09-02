El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El edificio del antiguo Asilo Pola, en la plaza de Europa, alberga desde 1991 la colección de Nicanor Piñole. J. M. Pardo

Artistas asturianos se oponen al traslado de la colección del Museo Piñole a Tabacalera, en Gijón

La Asociación de las Artes Visuales de Asturias y el Instituto de Arte Contemporáneo consideran «una grave decisión» el cierre temporal de la pinacoteca situada en la plaza de Europa

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:55

«Cerrar un museo y por tiempo indefinido es siempre una grave decisión». El cierre temporal que se proyecta para el Museo Nicanor Piñole, ... en Gijón, hasta tanto esté adecuado el nuevo espacio en el futuro centro cultural y artístico de Tabacalera, sigue generando reacciones. En esta ocasión, del colectivo de artistas del Principado, a través de la Asociación de Artes Visuales de Asturias, (AAVA), que preside Consuelo Vallina, y del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), al frente de cuya delegación en Asturias está Luis Feas.

