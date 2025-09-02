El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jesús Martínez Salvador, en la sala de prensa municipal. Arienza

«La colección de Piñole no irá a un almacén y llevarla junto a Tabacalera será una gran oportunidad»

Jesús Martínez Salvador señala que la exposición temporal de los fondos en el Revillagigedo podrá «encadenarse» con el final de las obras de la nueva sede del museo, prevista para 2027

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:46

«La colección de Nicanor Piñole no va a ir a ningún almacén«, aseguró el portavoz de la junta de gobierno, Jesús Martínez Salvador, ... en vísperas de la aprobación -se pretende que sea el viernes- de los pliegos para las obras de reforma de Tabacalera, que se prolongarán hasta 2029 e incluirán un nuevo edificio para el museo dedicado al pintor que el Ayuntamiento de Gijón quiere tener listo en 2027. Hoy, como paso previo a la licitación de esos trabajos, que sumada la dirección de obra tendrán un coste de 22,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses, la junta de gobierno autorizó con carácter excepcional la superación de los límites de compromiso presupuestario a futuro que permite la Ley de Haciendas Locales para inversiones municipales de carácter plurianual.

