«La colección de Piñole no irá a un almacén y llevarla junto a Tabacalera será una gran oportunidad»

«La colección de Nicanor Piñole no va a ir a ningún almacén«, aseguró el portavoz de la junta de gobierno, Jesús Martínez Salvador, ... en vísperas de la aprobación -se pretende que sea el viernes- de los pliegos para las obras de reforma de Tabacalera, que se prolongarán hasta 2029 e incluirán un nuevo edificio para el museo dedicado al pintor que el Ayuntamiento de Gijón quiere tener listo en 2027. Hoy, como paso previo a la licitación de esos trabajos, que sumada la dirección de obra tendrán un coste de 22,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses, la junta de gobierno autorizó con carácter excepcional la superación de los límites de compromiso presupuestario a futuro que permite la Ley de Haciendas Locales para inversiones municipales de carácter plurianual.

En 2026 el Ayuntamiento pretende iniciar la remodelación del actual Museo Piñole, en la plaza de Europa, para convertirlo en la nueva sede de la Oficina de Políticas de Igualdad, con todos los servicios que presta este área a la atención de las mujeres, incluidas las víctimas de violencia machista. Estas obras obligarán a cesar en su actividad museística, si bien en noviembre del próximo año se pretende que la colección de Piñole quede expuesta de manera temporal, al menos durante un año, en el Palacio Revillagigedo, «un espacio más que digno para acogerla», incluyendo además piezas cedidas por otros museos. En 2027 se pretende tener listo el nuevo edificio junto a la fábrica de tabacos que se convertirá en su sede definitiva y cuya apertura es, según Martínez Salvador, compatible con el resto de obras del futuro Centro de Arte Tabacalera, dado que se trata de trabajos que se realizarán en el interior del edificio histórico. De este modo, la apertura del nuevo museo «puede ser algo que se encadene» con el final de la exposición en el Revillagigedo, lo que permitiría mantener en todo momento la obra del pintor a disposición del público, así como cumplir con las condiciones en las que todas sus piezas fueron cedidas a la ciudad por su viuda, Enriqueta Ceñal.

Martínez Salvador añadió que la construcción de un nuevo Museo Piñole junto a Tabacalera «abre una gran oportunidad» para aumentar y mejorar las condiciones de exposición de su obra, señalando cómo de las más de 6.000 piezas que componen su legado «ahora únicamente hay expuestas 80», cifra que ya en la muestra del Revillagigedo se pretende elevar hasta el centenar. «La obra de Piñole se podrá contemplar en una magnitud muy superior a la que tiene ahora», remarcó. Añadió que su futura ubicación «en un emplazamiento estratégico» también le dará más visibilidad, lo que ayudará a «revitalizar una colección artística que en la actualidad es la que menos visitas recibe de la red de museos municipales de Gijón». Puso en contraste en este sentido las 13.000 visitas anuales del Piñole con las más de 50.000 que recibe el Museo Casa Natal de Jovellanos.

«El tiempo nos dará la razón», defendió el concejal frente a las críticas por el proceso que se pretende poner en marcha. «Lo entendemos desde el punto de vista de quienes tienen intereses políticos en que este gobierno no haga cosas importantes», señaló aludiendo en concreto al PSOE. «No toleran que un gobierno que no es de su signo, y liderado por Foro, puede hacer algo que ellos no se atrevieron a hacer o para lo que no estaban capacitados en un ámbito como el de la Cultural, que siempre se han intentado arrogar», indicó. Señaló a este respecto que «en su momento nos tocó liderar la consolidación del edificio de Tabacalera, igual que ahora haremos con su adecuación y la construcción de los dos nuevos edificios». En lo que respecta a la remodelación del actual museo para albergar la Oficina de Igualdad, instó a los socialistas «a ser valientes y decir por qué quieren que se retrase la apertura de un espacio que atienda de manera digna un problema tan importante como el de la violencia de género, que no se combate sólo sacándose una foto cuando hay una agresión».