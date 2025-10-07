Arturo Artime (Gijón, 1969) llegó por primera vez al Ayuntamiento en 1988 y durante diez veranos formó parte del equipo de salvamento de playas. En ... 1999 accedió a la Policía Local, donde empezó en la policía de barrio y luego pasó al 092. En el 2009 ascendió a subinspector y en el 2020 fue nombrado intendente, integrándose en el equipo de jefatura con Alejandro Martínez Gallo, su predecesor al frente de la Policía Local. Es graduado en Relaciones Laborales por la Universidad de Salamanca y conoce el servicio y la ciudad a la perfección.

–¿Cómo están siendo los primeros meses al frente de la Policía Local?

–Han sido meses de no parar. El nombramiento fue en el mes de mayo y con el verano por el medio, con todas las actividades del periodo estival y la mudanza a la nueva jefatura... Pero muy contento y sobre todo por haber tenido la posibilidad de mantener el equipo de trabajo alrededor de la jefatura, eso te da confianza. El nuestro es un trabajo de continuidad de Alejando Martínez Gallo, con algunas mejoras para adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas necesidades.

–¿Cuáles serán esos cambios?

–Estamos en un periodo de diseño de lo que será la estructura de la Policía Local en los próximos años. Parte de la estructura que teníamos la vamos a respetar porque la conocemos, la tenemos probada y funciona muy bien, pero sí que vamos a reforzar algún área.

–¿Cuáles serán?

–Detectamos que se pueden hacer mejoras en la cadena de mando y también queremos potenciar secciones como la de control de órdenes de alejamiento y de la unidad de vigilancia medioambiental, dotándolos de más efectivos. Son servicios que cada vez tienen más relevancia y los demanda la ciudadanía, por lo que consideramos que hay que potenciarlos.

–Formó parte del equipo de dirección con Alejandro Martínez Gallo, el anterior jefe de la Policía Local. ¿El trabajo ahora es de continuidad?

–La línea es de continuidad, introduciendo algunas mejoras para adaptarlas al servicio actual pero manteniendo todo lo que funcionaba. El aprendizaje que nos dejó fue muy importante, sobre todo durante los últimos cinco años que trabajé con él como intendente. Los últimos meses antes de su jubilación nos dio un máster sobre lo que suponía asumir la jefatura de la Policía Local de Gijón.

–¿Cómo está siendo la mudanza a la nueva jefatura?

–El servicio ya está plenamente trasladado, a expensas de que se incorpore al nuevo edificio la sala de control. Las previsiones y el objetivo es que podamos estar ya al completo antes de que acabe el año. En principio se podía pensar que una mudanza de más de 300 personas podría resultar muy dificultosa, pero se hizo de forma muy ordenada y sin incidencias en el servicio. Lo primero que trasladamos fue la Inspección de Guardia, que es lo que no puede parar nunca, y después las unidades operativas se fueron trasladando de forma progresiva y ordenada. Y cuando nos dimos cuenta ya estaba todo el servicio trasladado y sin ninguna incidencia, así que ha sido positivo.

–¿Volverá a haber patrullas a pie?

–Nunca hemos dejado de patrullar a pie, pero es verdad que estamos un poco a expensas del servicio diario. Pero la idea que tenemos es que no se pierda la patrulla a pie por el centro y que en los barrios la Policía Comunitaria esté también presente y que esté preferentemente a pie. Es una forma más cercana de trabajar y más accesible para el ciudadano de dirigirse al Policía.

–¿Qué aporta el nuevo edificio al servicio de la Policía Local?

–Todo. Este edificio mejora la operatividad de la Policía, las relaciones con el ciudadano, el servicio de atención al ciudadano, la vida de los agentes... Ha sido muy positivo. Todavía lo estamos evaluando porque llevamos aquí muy poco tiempo, pero la sensaciones son muy buenas, el 'feedback' que nos llega de los policías es bueno y todo hace indicar que la mejora es sustancial. Al final lo que queremos es mejorar el servicio al ciudadano y la imagen de la ciudad como marca. Es un edificio que está a la altura de la ciudad, la antigua jefatura se había quedado muy obsoleta, con muchas limitaciones por cuestiones de catalogación; nos teníamos que adaptar a lo que había.

–¿Cuál es la mayor preocupación en materia de seguridad ciudadana?

–La seguridad ciudadana es competencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero sí que es cierto que en nuestra competencia exclusiva que es el tráfico observamos una proliferación de vehículos de movilidad personal (principalmente patinetes) que hay que regular. Como novedad, a partir del 2 de enero estos vehículos tendrán que tener seguro obligatorio y para facilitar nuestro trabajo la Policía Local dentro de su plan de inversión ha comprado un medidor de velocidad para patinetes. Dependiendo de la velocidad que alcancen tiene una consideración de vehículo de movilidad personal, ciclomotor o motocicleta.

–¿Generan muchos problemas en materia de tráfico?

–La irrupción de una novedad incorporada a la circulación siempre resulta problemática, hasta que se consigue regular, por eso el seguro obligatorio es un paso hacia adelante para conseguir integrar los patinetes respetando el resto de las normas. A la policía hay que darle regulación como herramientas para poder desempeñar sus funciones.

–¿Se nota la entrada en funcionamiento de las esperadas cámaras de seguridad en la zona rural?

–De las reuniones que hacemos periódicamente con la Policía Nacional y la Guardia Civil lo que nos trasladan es que la situación está bastante más tranquila en la relación a los robos en viviendas. Evidentemente, la tecnología al servicio de la seguridad siempre es bienvenida. Nosotros no manejamos estadísticas sobre esos temas pero lo que nos trasladan los compañeros en la reuniones es que parece que la situación está más tranquila. Y que dure mucho.

–¿Cómo es esa coordinación con las otras fuerzas de seguridad?

–Muy buena. Desde el año 2008 todos los viernes mantenemos reuniones de coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil en las que se analizan los eventos que van a suceder durante la semana y se pasa información de actos delictivos y temas relevantes. Permite fomentar la relación entre los mandos de los distintos cuerpos y ayuda a tener una comunicación diaria, una relación directa, lo que redunda en la operatividad y la seguridad.

–¿Está la actual plantilla capacitada para atender a una ciudad que cada vez recibe más visitantes?

–Es cierto que agenda de actividades ha aumentado, pero de forma ordenada y no detectamos que derivado de esas actividades haya un aumento de las actuaciones policiales. Nosotros con el esfuerzo de la plantilla somos capaces de acabar dando cobertura a lo que nos van planteando, que no es poco.

–¿Cuántos agentes hay en estos momentos?

–El catálogo de relación de puestos de trabajo es de un total de 326 policías, pero no tenemos todas las plazas cubiertas. Estamos alrededor de 306, pero fluctúa por jubilaciones. Recientemente se han incorporado veinte policías y tenemos un proceso abierto de otros seis que esperamos incorporarlo antes de final de año.