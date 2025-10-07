El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Arturo Artime, en la nueva jefatura de la Policía Local de Gijón. Arnaldo García

Arturo Artime

Jefe de la Policía Local de Gijón
«Reforzaremos el control de órdenes de alejamiento y de vigilancia medioambiental»

«La mudanza a la nueva jefatura ha sido positiva, al principio parecía que iba a ser muy complejo pero conseguimos que se hiciese sin incidencia alguna»

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 18:05

Comenta

Arturo Artime (Gijón, 1969) llegó por primera vez al Ayuntamiento en 1988 y durante diez veranos formó parte del equipo de salvamento de playas. En ... 1999 accedió a la Policía Local, donde empezó en la policía de barrio y luego pasó al 092. En el 2009 ascendió a subinspector y en el 2020 fue nombrado intendente, integrándose en el equipo de jefatura con Alejandro Martínez Gallo, su predecesor al frente de la Policía Local. Es graduado en Relaciones Laborales por la Universidad de Salamanca y conoce el servicio y la ciudad a la perfección.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 Borja Jiménez ya es el nuevo entrenador del Sporting de Gijón
  4. 4 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  5. 5 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  6. 6 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  7. 7

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  8. 8

    Borja Jiménez, un entrenador «moderno y ambicioso», hecho a sí mismo
  9. 9 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  10. 10

    Estalla la tensión entre enfermeras y médicos a raíz de la huelga del pasado viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Reforzaremos el control de órdenes de alejamiento y de vigilancia medioambiental»

«Reforzaremos el control de órdenes de alejamiento y de vigilancia medioambiental»