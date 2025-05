Las asociaciones vecinales de Gijón se suman a la cuestación de este jueves contra el cáncer

Leticia González Gijón Miércoles, 7 de mayo 2025, 08:01 Comenta Compartir

Este jueves los 'chaquelos verdes' volverán a tomar, hucha en mano, las calles de Gijón. La jornada de cuestación organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), se ha convertido tras casi 70 convocatorias en cita ineludible del calendario solidario gijonés. Este año como novedad a la gran colecta se han sumado las asociaciones vecinales. «La respuesta ha sido abrumadora, el Polígono, Viesques, Ceares, La Arena, Moreda, y la zona centro (Jovellanos) dispondrán de sus sedes para la instalación de un punto de recaudación. Por su parte desde Les Caseríes instalarán la mesa rural el sábado 10 en la sede de Leorio», explicó Teresa Sánchez, presidenta de la AECC de Gijón.

Efectivo, tarjeta y Bizum

Además de en las citadas sedes, todo aquel que desee aportar su granito de arena a la lucha contra esta enfermedad podrá hacerlo en cualquiera de las 19 mesas repartidas por los distintos distritos en horario de mañana y tarde. Se podrá participar vía Bizum, y en la del paseo de Begoña se admitirá tarjeta de crédito «para que todo el mundo pueda aportar no solo a la investigación, sino a los servicios gratuitos que ofrecemos a pacientes y familiares; atención social, logopédica y psicológica, apoyo y acompañamiento, ejercicio físico oncológico y nutricionismo», añadío la presidenta que aprovechó para poner en valor el trabajo del voluntariado. «El desarrollo de esta jornada especial es posible en gran medida gracias al trabajo de personas que dedican una parte de su tiempo al bien común».

Julia Cerrillo, voluntaria desde que hace 18 años le diagnosticaron cáncer de médula, explicó que la jornada de la cuestación «es un día especial y uno de los pocos en que salimos a la calle animando a la participación». «Me hice voluntaria al poco de mejorar, desde entonces no me soltaron la mano. Mi máximo propósito es devolver un poco de cuanto he recibido», abundó.

Respecto a la implicación de la gente joven, Sánchez explicó cómo cada vez hay más interés. «Al final casi todo el mundo tiene a alguien cercano diagnosticado, eso quieras que no remueve conciencias».

Reclutamiento de voluntariado para las mesas de recaudación

Al ser este jueves, día 8, laborable, se ha ralentizado el reclutamiento para participar. «Quien desee colaborar en una mesa aún está a tiempo, solo tiene que llamarnos y nosotras le inscribimos»

